Житель Ногинска не может возить онкобольную жену на химиотерапию из-за смерти тёзки

Житель Подмосковья остался без водительского удостоверения после того, как сотрудники ГИБДД перепутали его с умершим человеком. Теперь семья, наличие автомобиля в которой в прямом смысле является вопросом жизни и смерти, пытается добиться справедливости.

Как рассказал сын мужчины Дмитрий в беседе с телеканалом "360", недавно его остановили по пути в Ногинск. Инспекторы в грубой форме сообщили ему, что автомобиль снят с учёта по причине смерти владельца и сочли водителя за угонщика. Шокированный такой новостью Дмитрий тут же позвонил отцу, который по видеосвязи продемонстрировал паспорт. Оказалось, что не так давно в Барнауле умер полный тёзка мужчины. Причём данные были одинаковы вплоть до дня рождения.

"В данный момент автомобилем я пользоваться не могу, потому что он снят с регистрационного учёта, у него отсутствуют номера. Также мы не можем пользоваться вторым автомобилем, который находится у отца. Из-за аннулированного водительского удостоверения отец не может в принципе водить никакое транспортное средство", — рассказал собеседник телеканала.

Ситуация осложняется тем, что мать Дмитрия — инвалид I группы. У женщины онкология, поэтому её необходимо возить на химиотерапию. На семейном автомобиле был инвалидный знак, однако теперь пользоваться транспортным средством нельзя. В результате семейству при дорогостоящем лечении приходится тратить дополнительные деньги на такси.

Мужчина уже написал заявление в полицию, но, поскольку ситуация нестандартная, никто не знает, как решать этот вопрос. Чтобы вернуть права, отец Дмитрия обратился и в ГИБДД, но там сказали ждать ответа месяц. Теперь мужчина намерен идти в прокуратуру, чтобы восстановить право на управление автомобилем.