Песков подтвердил планы Путина и Лукашенко провести личную встречу в Петербурге

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отдельная встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в Санкт-Петербурге 29 декабря.

"Действительно, запланирована встреча [29 декабря], они встретятся и на неформальном саммите [СНГ 28 декабря]", — уточнил он.

Однако в ответ на сообщения СМИ о том, сыграют ли главы государств вместе в хоккей в Петербурге, пресс-секретарь Путина сказал, что не знает о решениях, которые они примут перед Новым годом.