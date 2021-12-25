Песков подтвердил планы Путина и Лукашенко провести личную встречу в Петербурге
На вопрос, сыграют ли главы государств вместе в хоккей, пресс-секретарь российского лидера сказал, что не знает о таких решениях.
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отдельная встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в Санкт-Петербурге 29 декабря.
"Действительно, запланирована встреча [29 декабря], они встретятся и на неформальном саммите [СНГ 28 декабря]", — уточнил он.
Однако в ответ на сообщения СМИ о том, сыграют ли главы государств вместе в хоккей в Петербурге, пресс-секретарь Путина сказал, что не знает о решениях, которые они примут перед Новым годом.
Ранее стало известно, что Лукашенко 28 декабря приедет в Россию с рабочим визитом. Президент Белоруссии планирует принять участие во встрече глав государств – участников СНГ, а потом провести личную беседу с Владимиром Путиным.
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