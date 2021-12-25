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Песков подтвердил планы Путина и Лукашенко провести личную встречу в Петербурге

На вопрос, сыграют ли главы государств вместе в хоккей, пресс-секретарь российского лидера сказал, что не знает о таких решениях.

25 декабря, 17:26
<p>Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64031/photos/64464" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отдельная встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в Санкт-Петербурге 29 декабря.

"Действительно, запланирована встреча [29 декабря], они встретятся и на неформальном саммите [СНГ 28 декабря]", — уточнил он.

Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Однако в ответ на сообщения СМИ о том, сыграют ли главы государств вместе в хоккей в Петербурге, пресс-секретарь Путина сказал, что не знает о решениях, которые они примут перед Новым годом.

Ранее стало известно, что Лукашенко 28 декабря приедет в Россию с рабочим визитом. Президент Белоруссии планирует принять участие во встрече глав государств – участников СНГ, а потом провести личную беседу с Владимиром Путиным.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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