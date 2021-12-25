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Следователь и совладелец "Чайного дома" арестованы в Москве по делу о взятке

Срок заключения составит два месяца. Обоим грозит до 12 лет тюрьмы.

25 декабря, 17:19

Фото © Shutterstock

Следователь столичного ГУ МВД Магомед Тагиров и совладелец компании "Перловы и Ко" Леонид Венжик взяты под стражу сроком на два месяца по делу о даче взятки в особо крупном размере. Решение об аресте вынес Пресненский суд Москвы.

По данным следствия, Тагиров был получателем взятки, а Венжик выступал посредником для передачи денег. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу суда. Фигурантам дела грозит до 12 лет тюрьмы. О них известно следующее: Тагиров вёл расследования крупных экономических преступлений, Венжик — небезызвестный в своих кругах предприниматель. Он один из владельцев популярного в столице магазина "Чайный дом" на Мясницкой.

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Ранее Лайф рассказал, что в Московской области за взятку в размере 450 тысяч рублей от коммерсанта задержали начальника испытательной пожарной лаборатории. По предварительной информации, Сергей Щёкин получил от представителя организации деньги за положительное заключение по проверке.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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