Следователь и совладелец "Чайного дома" арестованы в Москве по делу о взятке

Следователь столичного ГУ МВД Магомед Тагиров и совладелец компании "Перловы и Ко" Леонид Венжик взяты под стражу сроком на два месяца по делу о даче взятки в особо крупном размере. Решение об аресте вынес Пресненский суд Москвы.

По данным следствия, Тагиров был получателем взятки, а Венжик выступал посредником для передачи денег. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу суда. Фигурантам дела грозит до 12 лет тюрьмы. О них известно следующее: Тагиров вёл расследования крупных экономических преступлений, Венжик — небезызвестный в своих кругах предприниматель. Он один из владельцев популярного в столице магазина "Чайный дом" на Мясницкой.