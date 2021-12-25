Следователь и совладелец "Чайного дома" арестованы в Москве по делу о взятке
Срок заключения составит два месяца. Обоим грозит до 12 лет тюрьмы.
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Следователь столичного ГУ МВД Магомед Тагиров и совладелец компании "Перловы и Ко" Леонид Венжик взяты под стражу сроком на два месяца по делу о даче взятки в особо крупном размере. Решение об аресте вынес Пресненский суд Москвы.
По данным следствия, Тагиров был получателем взятки, а Венжик выступал посредником для передачи денег. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу суда. Фигурантам дела грозит до 12 лет тюрьмы. О них известно следующее: Тагиров вёл расследования крупных экономических преступлений, Венжик — небезызвестный в своих кругах предприниматель. Он один из владельцев популярного в столице магазина "Чайный дом" на Мясницкой.
Ранее Лайф рассказал, что в Московской области за взятку в размере 450 тысяч рублей от коммерсанта задержали начальника испытательной пожарной лаборатории. По предварительной информации, Сергей Щёкин получил от представителя организации деньги за положительное заключение по проверке.
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