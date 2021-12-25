"Самый великий прокат в истории": Как наши фигуристки показали высший класс на чемпионате России в Петербурге Соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию завершилась ярчайшими прокатами наших очаровательных девушек, которые были по-настоящему бесподобны 25 декабря, 19:46 Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС /Петр Ковалев

Основная часть чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге подошла к концу. Спортсмены завершили соревнования, впереди лишь показательные выступления. Программу турнира закрывали девушки, которых уже давно боится весь мир. И в очередной раз они напомнили — почему.

Феноменальная Валиева и триумф Этери Тутберидзе

Новая чемпионка России — Камила Валиева. Она снова показала всему миру, кто главная фаворитка Олимпиады в Пекине. Только вдумайтесь, по сумме двух программ она привезла Александре Трусовой, ставшей второй, почти 35 баллов! Впрочем, а была ли интрига? Вряд ли. Ибо остановить 15-летнюю фигуристку пока не может никто.

Её "Болеро" (произвольная программа спортсменки) снова было бесподобным и ярким. Удивляет и то, что в свои 15 лет Валиева продолжает штамповать чистые прокаты один за другим. Трибуны в нашей стране её точно полюбили, теперь вопрос: что будет в Пекине? Сомнений, что Валиева — участница Олимпиады, нет никаких.

— Я очень рада, что откатала две свои программы чисто. Спасибо большое моим тренерам, которые терпели меня на тренировках. Ха-ха! Я старалась максимально выкладываться и показала результат, — заметила после произвольной программы Валиева.

К слову, 15-летняя фигуристка в очередной раз обновила все свои рекорды. Правда, в историю фигурного катания они не войдут, ибо результат был показан лишь на внутренних соревнованиях. Простая формальность, которая так сильно бьёт по самолюбию. Тем не менее комментатор трансляции на Первом канале Александр Гришин подобрал на этот счёт самые точные слова.

— Возможно, это самый великий прокат в истории мирового фигурного катания. Просто что-то за гранью человеческих возможностей. 283 балла — это за гранью понимания! На 35 баллов больше второго места, — заметил комментатор.

На второе место взлетела Александра Трусова. Ещё одна ученица Тутберидзе нашла свою формулу подъёма на высокие места: феноменальный прокат произвольной программы... и вуаля — второе место. Правда, тревожно болельщикам от того, что из раза в раз Трусова допускает серьёзные ошибки в короткой программе. Её успех просто невозможен без ошибок других спортсменок. Дабы не умалять заслуг и самой Трусовой, отметим, что четыре четверных она сегодня сделала идеально.

В роли ошибшейся "другой" на этом чемпионате была Анна Щербакова. Действующая чемпионка мира, скажем прямо, неожиданно упала с четверного флипа, ошиблась на каскаде лутц-риттбергер и в итоге не сумела набрать свои максимальные баллы. Однако вопрос, чьи шансы выше на более высокие места в Пекине, открыт.

Вообще, обратить внимание стоит на общий триумф команды Этери Тутберидзе. Первые места — её ученицы, показавшие в очередной раз свой феноменальный уровень. Двигаемся дальше по протоколу и находим там совсем ещё юную Аделию Петросян на четвёртом месте. И только вдумайтесь — она ещё не может участвовать в соревнованиях взрослых, но историю фигурного катания уже переписала.

В ходе проката ещё совсем юная спортсменка исполнила один сольный четверной риттбергер и один — в каскаде с двойным тулупом. Ранее этого не делал в истории фигурного катания никто, даже мужчины. А Петросян — легко. Кажется, что уже через год у Камилы Валиевой появится крайне серьёзный конкурент.

Вообще, за подрастающее поколение становится спокойно. Щербаковой, Трусовой и Туктамышевой в спину дышит целая плеяда очень талантливых девочек, которые также зажгли на чемпионате России. Это и Софья Самоделкина, и Софья Муравьёва, которые сумели попасть в шестёрку сильнейших, а Муравьёва и вовсе шла в числе лидеров после первого дня соревнований.

Кто поедет на Олимпиаду в Пекин?

Пекин в преддверии зимних Олимпийских игр в 2022 году. Фото © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein

По сути, всё понятно. Три путёвки отходят трём ученицам Этери Тутберидзе: Камиле Валиевой, Александре Трусовой и Анне Щербаковой. Елизавета Туктамышева — главный конкурент — из-за собственных ошибок сама сошла с пути на Пекин. Как итог — 25-летняя спортсменка, выигравшая всё, что можно, так ни разу и не попала на Олимпийские игры — досада года, не иначе.

По сути, Туктамышева единственная, кто могла бросить вызов команде Тутберидзе. Впрочем, решение за тренерами сборной и руководством ФФКР. Конечно, ученица Алексея Мишина, может, ещё шанс и получит, но очень маловероятно.

А вот сама Этери Тутберидзе традиционно крайне сдержанна в своих эмоциях. Она как будто понимает, что это лишь промежуточный этап. Главное — впереди, а потому не торопится распыляться на эмоции.

— Мы просто рады, что девочки отобрались на Олимпийские игры. Надеюсь, они ещё поработают, чтобы мы смогли бороться. А сейчас нужно отдыхать. Всех с Новым годом! — заметила Тутберидзе.

Не может не радовать тот факт, что наши девочки снова показали всему миру высочайший класс. Ясно, что за чемпионатом России следили далеко за её пределами, ибо уже давно наш внутренний турнир по своему уровню ничем не уступает любому международному. Теперь с новыми силами на чемпионат Европы и Олимпиаду в Пекин!

Авторы Шамиль Гаджиев