Биатлонистка Сливко выиграла вторую гонку подряд на "Ижевской винтовке"

Биатлонистка Виктория Сливко выиграла спринтерскую гонку на турнире "Ижевская винтовка", который проходит в столице Удмуртии. Соревнования являются этапом Кубка России.

Сливко оставила незакрытой одну мишень и показала результат 26 минут 29,8 секунды. Второй результат показала Тамара Дербушева. С чистой стрельбой она уступила победительнице 6,9 секунды.

Третье место с отставанием в 7,4 секунды заняла Полина Плюснина, не допустившая ошибок на огневых рубежах. Лариса Куклина, в нынешнем сезоне выступавшая в составе сборной России на Кубке мира, оказалась на четвёртой позиции (два промаха, +17,6).