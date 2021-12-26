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Биатлонистка Сливко выиграла вторую гонку подряд на "Ижевской винтовке"

Выступавшая в нынешнем сезоне на Кубке мира Лариса Куклина стала четвёртой.

26 декабря, 08:16
<p>Фото © СБР</p>

Фото © СБР

Биатлонистка Виктория Сливко выиграла спринтерскую гонку на турнире "Ижевская винтовка", который проходит в столице Удмуртии. Соревнования являются этапом Кубка России.

Сливко оставила незакрытой одну мишень и показала результат 26 минут 29,8 секунды. Второй результат показала Тамара Дербушева. С чистой стрельбой она уступила победительнице 6,9 секунды.

Третье место с отставанием в 7,4 секунды заняла Полина Плюснина, не допустившая ошибок на огневых рубежах. Лариса Куклина, в нынешнем сезоне выступавшая в составе сборной России на Кубке мира, оказалась на четвёртой позиции (два промаха, +17,6).

Биатлонист Идинов победил на "Ижевской винтовке", Гараничев стал восьмым

Биатлонист Идинов победил на "Ижевской винтовке", Гараничев стал восьмым

Для Сливко победа стала второй подряд на "Ижевской винтовке". Накануне она выиграла индивидуальную гонку.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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