Полузащитник "Химок" Павел Мамаев решил жениться на своей новой возлюбленной Надежде Санько. Девушка показала в своём инстаграме видео с шикарным кольцом с бриллиантом на безымянном пальце и написала, что это был самый счастливый день в её жизни.

Павел Мамаев сделал предложение Надежде Санько и подарил ей шикарное кольцо с бриллиантом. Видео © Instagram / nadihope

"Это был самый сказочный и счастливый день", — подписала ролик Санько.

На кадрах видна её рука с ювелирным изделием бренда Graff. Также в видео появляется мужская рука с татуировкой на обратной стороне ладони, по всей видимости — Мамаева.

Подписчики Надежды не поскупились на комментарии.