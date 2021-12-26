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"А как же Кокорин?!": Павел Мамаев сделал предложение Надежде Санько и подарил ей шикарное кольцо с бриллиантом

Это был самый сказочный и счастливый день, написала в соцсети девушка и показала видео с дорогим ювелирным изделием.

26 декабря, 05:23
<p>Павел Мамаев и Надежда Санько. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CX33apQIj2z/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nadihope</a></p>

Павел Мамаев и Надежда Санько. Фото © Instagram / nadihope

Полузащитник "Химок" Павел Мамаев решил жениться на своей новой возлюбленной Надежде Санько. Девушка показала в своём инстаграме видео с шикарным кольцом с бриллиантом на безымянном пальце и написала, что это был самый счастливый день в её жизни.

Павел Мамаев сделал предложение Надежде Санько и подарил ей шикарное кольцо с бриллиантом. Видео © Instagram / nadihope

"Это был самый сказочный и счастливый день", — подписала ролик Санько.

На кадрах видна её рука с ювелирным изделием бренда Graff. Также в видео появляется мужская рука с татуировкой на обратной стороне ладони, по всей видимости — Мамаева.

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Подписчики Надежды не поскупились на комментарии.

"Уррррааа! Поздравляю от всей души! Будьте счастливы. А как же Кокорин?! Но любит-то он Алану до сих пор! Любимая фирма Аланки — Graff, у кого-то сейчас разорвёт всё", — написали пользователи.

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Санько — бывшая подруга предыдущей жены Мамаева Аланы. Пара развелась весной 2021 года после восьми лет брака. До этого бывшая модель неоднократно обвиняла спортсмена в изменах. Перед расторжением брака в суде Мамаева решила не претендовать на имущество и алименты. После развода стороны начали обвинять друг друга во лжи. Мамаев, в частности, дал большое интервью, где рассказал, как мастерски врёт его экс-супруга. Та не осталась в долгу и несколько раз ответила скандальными разоблачениями в Сети. Так, Алана слила в Сеть пьяное видео с Павлом, на котором он с трудом может разговаривать, заявила, что футболист поднимал руку на её сына, и обвинила спортсмена в употреблении наркотиков.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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