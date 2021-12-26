"А как же Кокорин?!": Павел Мамаев сделал предложение Надежде Санько и подарил ей шикарное кольцо с бриллиантом
Это был самый сказочный и счастливый день, написала в соцсети девушка и показала видео с дорогим ювелирным изделием.
Павел Мамаев и Надежда Санько. Фото © Instagram / nadihope
Полузащитник "Химок" Павел Мамаев решил жениться на своей новой возлюбленной Надежде Санько. Девушка показала в своём инстаграме видео с шикарным кольцом с бриллиантом на безымянном пальце и написала, что это был самый счастливый день в её жизни.
Павел Мамаев сделал предложение Надежде Санько и подарил ей шикарное кольцо с бриллиантом. Видео © Instagram / nadihope
"Это был самый сказочный и счастливый день", — подписала ролик Санько.
На кадрах видна её рука с ювелирным изделием бренда Graff. Также в видео появляется мужская рука с татуировкой на обратной стороне ладони, по всей видимости — Мамаева.
Подписчики Надежды не поскупились на комментарии.
"Уррррааа! Поздравляю от всей души! Будьте счастливы. А как же Кокорин?! Но любит-то он Алану до сих пор! Любимая фирма Аланки — Graff, у кого-то сейчас разорвёт всё", — написали пользователи.
Санько — бывшая подруга предыдущей жены Мамаева Аланы. Пара развелась весной 2021 года после восьми лет брака. До этого бывшая модель неоднократно обвиняла спортсмена в изменах. Перед расторжением брака в суде Мамаева решила не претендовать на имущество и алименты. После развода стороны начали обвинять друг друга во лжи. Мамаев, в частности, дал большое интервью, где рассказал, как мастерски врёт его экс-супруга. Та не осталась в долгу и несколько раз ответила скандальными разоблачениями в Сети. Так, Алана слила в Сеть пьяное видео с Павлом, на котором он с трудом может разговаривать, заявила, что футболист поднимал руку на её сына, и обвинила спортсмена в употреблении наркотиков.
Комментариев: 0