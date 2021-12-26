Участник команды Бузовой Андрей Панисов стал победителем "X-Fаctor Беларусь". Видео © Instagram / buzova86

25 декабря в прямом эфире телеканала "Беларусь-1" определили победителя первого сезона шоу "X-Fаctor Беларусь". Больше всего звонков и СМС получил Андрей Панисов. Ему достался автомобиль Geely.

Панисову 27 лет, он солист Лидского эстрадного оркестра. Молодой человек окончил музыкальный колледж по классу "баян". На последнем курсе преподаватель по сольфеджио отправила Андрея заниматься вокалом. Затем он поступил в ГрГУ им. Янки Купалы на факультет искусства и дизайна. В этом году Панисов участвовал в отборе на "Славянский базар", однако неудачно. На шоу "X-Fаctor Беларусь" он изначально попал в команду к Серёге. Рэпер довольно быстро захотел его исключить, но в ситуацию вмешалась Ольга Бузова.

"Когда Оля поняла, что меня надо спасать, подняла большущий скандал и спасла. Она до сих пор гордится этим событием. Это на самом деле трогательно для меня и моих близких. В жизни Ольга Бузова очень душевная, искренняя, заботливая. Она постоянно переживает, пишет, звонит. За своих она будет бороться до конца", — рассказал певец.

Молодой человек заявил, что планирует продать выигранную машину, чтобы переехать в Минск из родного города.

Ольга Бузова эмоционально отреагировала на победу своего подопечного в первом сезоне шоу. Певица прокомментировала это событие в "Инстаграме".

"Вы все знаете, что я была наставницей первого сезона шоу X-Fаctor, вы все знаете, что два моих [подопечных] вышли в финал. И сейчас вы ещё раз лично от меня услышите, что победила моя команда и я как наставница и мой Анри занял первое место первого сезона шоу X-Fаctor в Белоруссии. Мне нужно немножко это всё осознать, потому что меня переполняют эмоции. Я даже вообще не помню, как я выступала. Я счастлива, я горжусь, я люблю, я благодарна вам за колоссальную поддержку. Анри, я всё тебе сказала, знай, что я всегда на связи", — отметила певица на видео в сториз.