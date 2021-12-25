Где сейчас единственная дочь Задорнова, которая пропала после его смерти

Единственная дочь у Михаила Задорнова появилась во втором браке и уже в солидном возрасте — в 43 года. Причём разводиться с первой женой Велтой он и не планировал. Так и жил, разрываясь между супругой и любовницей Еленой, которая удостоилась законного звания лишь через несколько лет, когда их маленькая дочь Лена уже совсем выросла. Но такая жизнь на две семьи никак не уменьшила любовь сатирика к наследнице.

Родители Елены — Михаил Задорнов и Елена Бомбина. Фото © Instagram / jzadornova

Он проводил с ней всё свободное от работы время, дарил подарки и сувениры, часто возил по различным странам — а путешествовать он любил с размахом. Однажды даже спонтанно вывез всю семью отметить Новый год у подножия Килиманджаро, что в Африке. Лена всегда чувствовала папину любовь, а потому для неё стало настоящим ударом, когда он умер в 2017 году от рака мозга. Она до сих пор выкладывает общие с ним фото в "Инстаграме" и пишет о том, как скучает по папе.

Михаил Задорнов и дочь Елена. Фото © Instagram / jzadornova

Последние годы он сражался с болезнью и активно работал — над книгой и сатирическим фильмом, пока Елена занималась своей карьерой. Она пошла по стопам отца и начала писать стихи и картины, некоторые из них даже попали в выставочные залы. Решив покорить шоу-бизнес, но не юмором, девушка поступила во ВГИК на театральный, однако через год ушла, осознав, что это совершенно не её. Хотя попробовать себя перед камерами ей всё равно удалось — в последней картине отца "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка".

Михаил Задорнов и дочь Елена. Фото © Instagram / jzadornova

После смерти Задорнова Елена перебралась на Мальту, где папа заранее приобрёл ей жильё. Здесь она сменила вектор деятельности и занялась социологией и антропологией, получив учёную степень. Сейчас она пишет докторскую по этому направлению. Девушка всё так же сочиняет стихи, которые выкладывает в "Инстаграме" вместе с впечатляющими асанами. Увлечение йогой для Елены не прошло даром, и теперь она свободно демонстрирует шикарную фигуру в местами откровенных нарядах.

Елена Задорнова. Фото © Instagram / jzadornova и jzadornova

Мимо такой красотки пройти можно с большим трудом, потому под чары Елены уже попал актёр и её однокурсник Игорь Скрипко, с которым у девушки остались прекрасные отношения, несмотря на расставание. После был житель Мальты, о котором дочь Задорнова мало что рассказывала, а затем и таинственный незнакомец, за которого девушка вышла замуж. Весной этого года она опубликовала снимок в свадебном платье, намекнув подписчикам на знаменательное событие.

Елена Задорнова вместе с мужем. Фото © Instagram / jzadornova и jzadornova

А на днях девушка наконец-то показала своего избранника, которым оказался некий Али Тартуси. Парень имеет модельную внешность, носит длинные волосы и бородку. В стихотворении под общим снимком Елена снова сделала намёк, но в этот раз уже на беременность. "Они женаты... И ждут их первенца, что в юбке", — загадочно сообщила девушка, и фанаты пришли в восторг. Правда, никакой конкретики им добиться не удалось.

Елена Задорнова вместе с мужем. Фото © Instagram / alitartousi