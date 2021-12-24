Новая девушка Мамаева спасла его от рака, оставив с огромным шрамом на лице
Опухоль у футболиста все игнорировали долгие годы, пока Надя не вынудила его обратиться к врачу.
33-летний футболист Павел Мамаев, сам того не зная, несколько лет находился в опасности, пока на его пути не встретилась Надежда Санько. Спустя месяц девушка обратила внимание на странный бугор на лице возлюбленного и уговорила его обратиться к врачам. Оказалось, её опасения были небеспочвенными — образованием возле глаза Мамаева была базалиома, это разновидность рака кожи.
Сперва её хотели удалить лазером, но выяснилось, что опухоль засела слишком глубоко, и потребовалось полное иссечение. После этого на лице Мамаева остался огромный шрам, который и привлёк внимание подписчиков Надежды. Они спросили у неё, откуда у футболиста отметина возле глаза, и она рассказала эту историю в сториз.
О такой заботливой и внимательной девушке любой парень может только мечтать, а Мамаеву остаётся лишь завидовать, однако фанаты футболиста настроены по отношению к Надежде враждебно. По их мнению, модель увела Павла из семьи с двумя маленькими детьми. Спортсмен жил в браке с Аланой семь лет и воспитывал её сына от первых отношений Алекса и общую дочь Алису.
В жизни супругов наступил разлад, и Алана часто жаловалась своей лучшей подруге Наде на проблемы в семье. Та её поддерживала, а затем, после развода, сразу начала встречаться с Мамаевым. Такого предательства Алана не простила и оборвала с ней все отношения. От бывшего мужа она тоже не в восторге — он юлит, чтобы не платить алименты, не общается с дочерью, а ещё женщина вынуждена оплачивать машину, на которой ездит футболист.
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