Новая девушка Мамаева спасла его от рака, оставив с огромным шрамом на лице

33-летний футболист Павел Мамаев, сам того не зная, несколько лет находился в опасности, пока на его пути не встретилась Надежда Санько. Спустя месяц девушка обратила внимание на странный бугор на лице возлюбленного и уговорила его обратиться к врачам. Оказалось, её опасения были небеспочвенными — образованием возле глаза Мамаева была базалиома, это разновидность рака кожи.

Павел Мамаев и Надежда Санько. Фото © Instagram / nadihope

Сперва её хотели удалить лазером, но выяснилось, что опухоль засела слишком глубоко, и потребовалось полное иссечение. После этого на лице Мамаева остался огромный шрам, который и привлёк внимание подписчиков Надежды. Они спросили у неё, откуда у футболиста отметина возле глаза, и она рассказала эту историю в сториз.

Павел Мамаев и Надежда Санько. Фото © Instagram / nadihope

О такой заботливой и внимательной девушке любой парень может только мечтать, а Мамаеву остаётся лишь завидовать, однако фанаты футболиста настроены по отношению к Надежде враждебно. По их мнению, модель увела Павла из семьи с двумя маленькими детьми. Спортсмен жил в браке с Аланой семь лет и воспитывал её сына от первых отношений Алекса и общую дочь Алису.

Павел Мамаев и Надежда Санько. Фото © Instagram / nadihope и nadihope