Третья жена Успенского призналась, почему развелась с ним, побоявшись за сына

59-летняя ведущая Элеонора Филина призналась на шоу "Судьба человека", почему ей пришлось уйти от знаменитого писателя Эдуарда Успенского. Строго говоря, она и сходиться с ним изначально не собиралась. Артистка вспомнила, что познакомилась с ним на съёмках программы "В нашу гавань заходили корабли", которую они позже стали вести вместе.

Фото © ИТАР-ТАСС / Татьяна Балашова

Успенский сразу понял, что встретил новую любовь, а человеком он был решительным и целеустремлённым. "Он решил, что будет меня добиваться, хотя я честно ему сказала, что он мне не нравится и я ничего от него не хочу", — поделилась с ведущим Филина. Однако писатель умел ухаживать красиво, и спустя восемь лет Элеонора сдалась.

Фото © ИТАР-ТАСС / Вадим Тараканов и Facebook / Элеонора Филина

Это был уже второй брак женщины, которая после развода осталась с двумя сыновьями. Но именно за их судьбу ей и пришлось переживать позднее, пишет Teleprogramma. Успенский откровенно не любил её маму и детей, не стесняясь это показывать. "Мой сын боялся его", — признавалась в шоу Филина.

Фото © Facebook / Элеонора Филина