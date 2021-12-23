Третья жена Успенского призналась, почему развелась с ним, побоявшись за сына
По словам Филиной, писатель был вовсе не таким добрым дедушкой, как все воспринимали его по книгам.
59-летняя ведущая Элеонора Филина призналась на шоу "Судьба человека", почему ей пришлось уйти от знаменитого писателя Эдуарда Успенского. Строго говоря, она и сходиться с ним изначально не собиралась. Артистка вспомнила, что познакомилась с ним на съёмках программы "В нашу гавань заходили корабли", которую они позже стали вести вместе.
Фото © ИТАР-ТАСС / Татьяна Балашова
Успенский сразу понял, что встретил новую любовь, а человеком он был решительным и целеустремлённым. "Он решил, что будет меня добиваться, хотя я честно ему сказала, что он мне не нравится и я ничего от него не хочу", — поделилась с ведущим Филина. Однако писатель умел ухаживать красиво, и спустя восемь лет Элеонора сдалась.
Это был уже второй брак женщины, которая после развода осталась с двумя сыновьями. Но именно за их судьбу ей и пришлось переживать позднее, пишет Teleprogramma. Успенский откровенно не любил её маму и детей, не стесняясь это показывать. "Мой сын боялся его", — признавалась в шоу Филина.
Фото © Facebook / Элеонора Филина
Писатель нередко вышвыривал мальчика из комнаты, забирал у него игрушки и швырялся в него бутылками, которых было очень много — Успенский каждый день пил. Как только он добился ведущей, то будто решил, что она никуда от него больше не денется. Но жить с ним было просто невозможно — образ, который он демонстрировал на публике, и он настоящий слишком сильно разнились. Поэтому после шести лет брака Филина развелась с мужем, а в 2018 году он умер в возрасте 80 лет.
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