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Третья жена Успенского призналась, почему развелась с ним, побоявшись за сына

По словам Филиной, писатель был вовсе не таким добрым дедушкой, как все воспринимали его по книгам.

23 декабря, 08:53

Фото © ИТАР-ТАСС / Вадим Тараканов и Facebook / Элеонора Филина

59-летняя ведущая Элеонора Филина призналась на шоу "Судьба человека", почему ей пришлось уйти от знаменитого писателя Эдуарда Успенского. Строго говоря, она и сходиться с ним изначально не собиралась. Артистка вспомнила, что познакомилась с ним на съёмках программы "В нашу гавань заходили корабли", которую они позже стали вести вместе.

Фото © ИТАР-ТАСС / Татьяна Балашова

Фото © ИТАР-ТАСС / Татьяна Балашова

Успенский сразу понял, что встретил новую любовь, а человеком он был решительным и целеустремлённым. "Он решил, что будет меня добиваться, хотя я честно ему сказала, что он мне не нравится и я ничего от него не хочу", — поделилась с ведущим Филина. Однако писатель умел ухаживать красиво, и спустя восемь лет Элеонора сдалась.

Фото © ИТАР-ТАСС / Вадим Тараканов и Facebook / Элеонора Филина

Фото © ИТАР-ТАСС / Вадим Тараканов и Facebook / Элеонора Филина

Это был уже второй брак женщины, которая после развода осталась с двумя сыновьями. Но именно за их судьбу ей и пришлось переживать позднее, пишет Teleprogramma. Успенский откровенно не любил её маму и детей, не стесняясь это показывать. "Мой сын боялся его", — признавалась в шоу Филина.

Фото © Facebook / Элеонора Филина

Фото © Facebook / Элеонора Филина

Писатель нередко вышвыривал мальчика из комнаты, забирал у него игрушки и швырялся в него бутылками, которых было очень много — Успенский каждый день пил. Как только он добился ведущей, то будто решил, что она никуда от него больше не денется. Но жить с ним было просто невозможно — образ, который он демонстрировал на публике, и он настоящий слишком сильно разнились. Поэтому после шести лет брака Филина развелась с мужем, а в 2018 году он умер в возрасте 80 лет.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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