Пластический хирург разобрал, почему одни и те же лица "Голубого огонька" с годами стали неузнаваемы

Пластический хирург Владимир Плахотин оценил изменения во внешности главных звёзд "Огонька". И за многие десятилетия некоторые из них превратились в совсем других людей. Конечно, без особенного вмешательства тут не обошлось, и эксперт подробно рассказал, где он видит руку мастера, пишет kp.ru.

Надежда Кадышева, 62 года

Кадр из видео © YouTube / Надежда КАДЫШЕВА. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

По словам эксперта, лицо народной певицы перенесло немало процедур. Тут и подтяжка шейной мышцы, и лифтинг, и блефаропластика (хирургическое поднятие) нижних век, и уколы ботокса на лбу. Также специалист заметил у Кадышевой пластику в области носогубного треугольника, носогубных складок и скул. Кроме того, певице подправили форму подбородка с помощью геля. "В целом результат артистки мне очень нравится: звезда побывала в руках хороших специалистов", — отметил хирург.

Валерий Леонтьев, 72 года

Кадр из видео © YouTube / FanClub VL10. Фото © Instagram / valera_leontiev

С первого же взгляда Владимир заметил, что Леонтьеву подправили губы по технологии булхорн — упрощённо: это когда уменьшают кожный лоскут между носом и верхней губой, придавая последней объём. Также видна подтяжка лица 7–10-летней давности. Инъекции в губы, филлеры в скулах, но и это ещё не всё. Хирурги подняли артисту брови и сделали блефаропластику верхних и нижних век.

Лариса Долина, 66 лет

Кадр из видео © YouTube / Лавка старины. Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Эксперт предполагает, что совсем недавно, года полтора назад, Долина сделала подтяжку лица. Кроме того, Плахотин заметил, что у певицы проведена блефаропластика только верхних век — нижние так и остались в их естественном состоянии. Скорее всего, не обошлось без лазерной шлифовки кожи лица, уколов в губы и коррекции формы ноздрей. Также хирург уверен, что в подбородок артистке вставили имплант: "Изначально лицо у певицы более треугольное, подбородок маловат. А теперь он вытянулся, лицо преобразилось — я в восторге!"

София Ротару, 74 года

Кадр из видео © YouTube / RotaruFortuna. Фото © Instagram / sofiarotaru.official

По словам Владимира, у Ротару самая крутая пластика из всех представителей этой подборки. Страшно вообразить, сколько на это ушло денег. Два-три раза она подтягивала овал лица, делала блефаропластику верхних и нижних век и не жалела ботокса. Впрочем, есть и очевидный провал хирургов — они явно переборщили со щеками: "В районе скул по 5–6 кубиков геля, это очень приличный объём". Плахотин отмечает, что в шикарном внешнем виде певицы важную роль сыграла и генетика.

Ирина Аллегрова, 69 лет

Кадр из видео © YouTube / Советское телевидение. Фото © Дмитрий Коробейников / ТАСС

А вот пример Аллегровой едва ли можно назвать удачным. Певице сейчас почти 70 лет, и это прекрасно читается по её лицу. И это несмотря на все те процедуры, которые он сделала за последние десятилетия. Лет пять назад, замечает хирург, Аллегровой точно провели блефаропластику, а пару лет назад — повторную подтяжку шеи и овала лица. Сделано заметно, но уже хоть что-то. Без них, боится Плахотин, "была бы совсем катастрофа". Пластика груди слишком очевидная — импланты расположили очень неудачно. Плюсом большие проблемы с кожей — она дряблая, хотя это при желании можно было бы и исправить с помощью препаратов гиалуроновой кислоты.

Куда смотреть?

Чтобы понять, была ли операция, хирург в первую очередь рекомендует смотреть на состояние шеи и подбородка: "Если шея не "подвисшая", брылей (свисающей с подбородка кожи. — Прим. ред.) нет — однозначно была подтяжка". Кроме того, пациента пластического хирурга обязательно выдаст его мимика. Стоит посмотреть на лицо человека в состоянии покоя: подъём бровей, высота скул и линия век и рта будут отличаться.

Косметология или хирургия

По словам Плахотина, главное преимущество хирургии перед косметологией — это долгосрочность. Но нужно отметить, что ни одна операция не сможет вернуть дряблой коже былой блеск. А с годами в погоне за молодостью всё равно придётся ходить на процедуры, причём регулярно: "Когда после 50 лет кожа критично теряет влагу и покрывается морщинками, препараты гиалуроновой кислоты с витаминными добавками и вовсе вводятся постоянно: каждые два-три месяца".