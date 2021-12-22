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Пластический хирург разобрал, почему одни и те же лица "Голубого огонька" с годами стали неузнаваемы

Это шоу постоянно критикуют за то, что годами там почти не меняется список гостей. Что ж, может, звёзды там и правда засиделись, но их лица... изменились весьма.

22 декабря, 16:20

Кадры из видео © YouTube / Советское телевидение, Лавка старины

Пластический хирург Владимир Плахотин оценил изменения во внешности главных звёзд "Огонька". И за многие десятилетия некоторые из них превратились в совсем других людей. Конечно, без особенного вмешательства тут не обошлось, и эксперт подробно рассказал, где он видит руку мастера, пишет kp.ru.

Надежда Кадышева, 62 года

Кадр из видео © YouTube / Надежда КАДЫШЕВА. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Кадр из видео © YouTube / Надежда КАДЫШЕВА. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

По словам эксперта, лицо народной певицы перенесло немало процедур. Тут и подтяжка шейной мышцы, и лифтинг, и блефаропластика (хирургическое поднятие) нижних век, и уколы ботокса на лбу. Также специалист заметил у Кадышевой пластику в области носогубного треугольника, носогубных складок и скул. Кроме того, певице подправили форму подбородка с помощью геля. "В целом результат артистки мне очень нравится: звезда побывала в руках хороших специалистов", — отметил хирург.

Валерий Леонтьев, 72 года

Кадр из видео © YouTube / FanClub VL10. Фото © Instagram / valera_leontiev

Кадр из видео © YouTube / FanClub VL10. Фото © Instagram / valera_leontiev

С первого же взгляда Владимир заметил, что Леонтьеву подправили губы по технологии булхорн — упрощённо: это когда уменьшают кожный лоскут между носом и верхней губой, придавая последней объём. Также видна подтяжка лица 7–10-летней давности. Инъекции в губы, филлеры в скулах, но и это ещё не всё. Хирурги подняли артисту брови и сделали блефаропластику верхних и нижних век.

Лариса Долина, 66 лет

Кадр из видео © YouTube / Лавка старины. Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Кадр из видео © YouTube / Лавка старины. Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Эксперт предполагает, что совсем недавно, года полтора назад, Долина сделала подтяжку лица. Кроме того, Плахотин заметил, что у певицы проведена блефаропластика только верхних век — нижние так и остались в их естественном состоянии. Скорее всего, не обошлось без лазерной шлифовки кожи лица, уколов в губы и коррекции формы ноздрей. Также хирург уверен, что в подбородок артистке вставили имплант: "Изначально лицо у певицы более треугольное, подбородок маловат. А теперь он вытянулся, лицо преобразилосья в восторге!"

София Ротару, 74 года

Кадр из видео © YouTube / RotaruFortuna. Фото © Instagram / sofiarotaru.official

Кадр из видео © YouTube / RotaruFortuna. Фото © Instagram / sofiarotaru.official

По словам Владимира, у Ротару самая крутая пластика из всех представителей этой подборки. Страшно вообразить, сколько на это ушло денег. Два-три раза она подтягивала овал лица, делала блефаропластику верхних и нижних век и не жалела ботокса. Впрочем, есть и очевидный провал хирургов — они явно переборщили со щеками: "В районе скул по 5–6 кубиков геля, это очень приличный объём". Плахотин отмечает, что в шикарном внешнем виде певицы важную роль сыграла и генетика.

Ирина Аллегрова, 69 лет

Кадр из видео © YouTube / Советское телевидение. Фото © Дмитрий Коробейников / ТАСС

Кадр из видео © YouTube / Советское телевидение. Фото © Дмитрий Коробейников / ТАСС

А вот пример Аллегровой едва ли можно назвать удачным. Певице сейчас почти 70 лет, и это прекрасно читается по её лицу. И это несмотря на все те процедуры, которые он сделала за последние десятилетия. Лет пять назад, замечает хирург, Аллегровой точно провели блефаропластику, а пару лет назад — повторную подтяжку шеи и овала лица. Сделано заметно, но уже хоть что-то. Без них, боится Плахотин, "была бы совсем катастрофа". Пластика груди слишком очевидная — импланты расположили очень неудачно. Плюсом большие проблемы с кожей — она дряблая, хотя это при желании можно было бы и исправить с помощью препаратов гиалуроновой кислоты.

Куда смотреть?

Чтобы понять, была ли операция, хирург в первую очередь рекомендует смотреть на состояние шеи и подбородка: "Если шея не "подвисшая", брылей (свисающей с подбородка кожи. — Прим. ред.) нет — однозначно была подтяжка". Кроме того, пациента пластического хирурга обязательно выдаст его мимика. Стоит посмотреть на лицо человека в состоянии покоя: подъём бровей, высота скул и линия век и рта будут отличаться.

Косметология или хирургия

По словам Плахотина, главное преимущество хирургии перед косметологией — это долгосрочность. Но нужно отметить, что ни одна операция не сможет вернуть дряблой коже былой блеск. А с годами в погоне за молодостью всё равно придётся ходить на процедуры, причём регулярно: "Когда после 50 лет кожа критично теряет влагу и покрывается морщинками, препараты гиалуроновой кислоты с витаминными добавками и вовсе вводятся постоянно: каждые два-три месяца".

Но оба варианта граничат с рисками. Так, хирургическое вмешательство — это всегда лотерея, особенно самые сложные операции — SMAS-лифтинг или SMAS-подтяжка лица. Из-за того что специалист работает рядом с сосудами и нервами, любая ошибка может обернуться нарушениями мимики или даже параличом. Косметология тоже не всегда безопасна. Стоит вколоть ботокс неправильно — и бровь может "упасть". Нарушенная мимика и угрюмый вид обеспечены.

Пластический хирург объяснил, почему лицо Зака Эфрона теперь выглядит так, словно его покусали пчёлы

Пластический хирург объяснил, почему лицо Зака Эфрона теперь выглядит так, словно его покусали пчёлы

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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