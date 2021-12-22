Анфиса Чехова показала идеальную фигуру в купальнике, но явный фотошоп подпортил картину
Ведущая не раз попадалась на ретуши, хотя она упорно отрицает свою любовь к обработке снимков.
44-летняя ведущая Анфиса Чехова порадовала поклонников свежим фото в купальнике во время отдыха в Египте. Ведущая решила там отпраздновать день рождения, а заодно и похвастаться фигурой, которой в её возрасте многие позавидуют. Анфиса позировала на берегу в красном купальнике и чёрной кепке, добавив фильтры для яркости картинки. Однако фанаты заметили там кое-что ещё.
"На этом фото видно всё... и фильтры", "Что-то странное с правой рукой. В целом производит впечатление рисунка, а не фото, очень сильно заретушировано", "И всё-таки странная фигура! Так бёдра резко начинаются, красиво, но как-то слишком нереально", "Что-то талия поехала", — сразу смекнули подписчики. Ведь ещё недавно артистка выкладывала видео из косметологии, где без всяких прикрас показала свои настоящие формы. И такой осиной талии и крутых бёдер там точно не было.
Ведущая "Секса с Анфисой Чеховой" на всех фото появляется с разной фигурой, часто не контролируя фотошоп, которым она любит подправлять несовершенства. И фанаты знают за ней такую привычку, искренне не понимая, зачем ей редактировать тело, которое и так отлично смотрится.
Все обвинения в фотошопе Анфиса яростно отрицает. Раньше она действительно не любила свою фигуру, но, стоило ей похудеть на 25 килограммов, как жизнь заиграла новыми красками. Теперь ведущая использует ретушь, только чтобы подправить неудачный свет или скорректировать неровности на коже, но и только. Однако поклонники ей до сих пор не верят, внимательно изучая каждый её новый снимок под микроскопом.
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