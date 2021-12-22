Анфиса Чехова показала идеальную фигуру в купальнике, но явный фотошоп подпортил картину

44-летняя ведущая Анфиса Чехова порадовала поклонников свежим фото в купальнике во время отдыха в Египте. Ведущая решила там отпраздновать день рождения, а заодно и похвастаться фигурой, которой в её возрасте многие позавидуют. Анфиса позировала на берегу в красном купальнике и чёрной кепке, добавив фильтры для яркости картинки. Однако фанаты заметили там кое-что ещё.

Фото © Instagram / achekhova

"На этом фото видно всё... и фильтры", "Что-то странное с правой рукой. В целом производит впечатление рисунка, а не фото, очень сильно заретушировано", "И всё-таки странная фигура! Так бёдра резко начинаются, красиво, но как-то слишком нереально", "Что-то талия поехала", — сразу смекнули подписчики. Ведь ещё недавно артистка выкладывала видео из косметологии, где без всяких прикрас показала свои настоящие формы. И такой осиной талии и крутых бёдер там точно не было.

Фото © Instagram / achekhova и achekhova

Ведущая "Секса с Анфисой Чеховой" на всех фото появляется с разной фигурой, часто не контролируя фотошоп, которым она любит подправлять несовершенства. И фанаты знают за ней такую привычку, искренне не понимая, зачем ей редактировать тело, которое и так отлично смотрится.

Фото © Instagram / achekhova и achekhova