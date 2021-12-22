Михаил Ефремов должен налоговой 118 тысяч, но вряд ли сможет выплатить их из тюрьмы

58-летний актёр Михаил Ефремов снова попал в неприятности, но на этот раз — из-за слишком высоких доходов. Налоговая Москвы выставила ему свои претензии в размере 118 тысяч рублей, которые артист не выплатил за 2021 год, пишет Mash.

Раньше зарплате Ефремова можно было только позавидовать. С одним только театром "Современник" у него были контракты на 32 миллиона рублей, репетиции стоили по 10 тысяч, а полноценное выступление оценивалось в 200. И сколько он зарабатывал на кино и сериалах — неизвестно. Актёр оформил индивидуальное предпринимательство, а потому все деньги переводились ему лично. Уже позже, самостоятельно, он разбирался с налогами. Однако та ужасная авария и последовавшие за ней суды отвлекли артиста, и он задолжал ФНС.

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев