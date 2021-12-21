Врачи объяснили, когда Хлебникову выпишут из больницы и почему ей потребуются психологи

Врачи оценили состояние 56-летней певицы Марины Хлебниковой, которая сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире. Врач высшей категории Сергей Длин считает, что прогнозы на восстановление и регенерацию тканей у артистки благоприятные, ведь у неё обгорело всего 20% тела, а значит, объём интоксикации гораздо ниже, чем предполагалось изначально, пишет kp.ru.

Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

Одним из главных минусов врач назвал повреждение лица, которое является одной из важных составляющих образа любой артистки. Поэтому певица, скорее всего, обратится к пластическим хирургам, чтобы уменьшить или удалить рубцы. Сергей Длин считает, что Хлебникову выпишут уже через месяц, но после ей потребуется три – пять месяцев на восстановление.

Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

О более длительных сроках реабилитации говорит психолог Филипп Литвиненко. Он считает, что певице придётся смириться с изменениями внешности, которые будут, несмотря на все операции. Но специалист полагает, что Хлебникова со всем справится, ведь о силе её характера ходят легенды. К тому же как артистка она уже состоялась. Если бы пожар произошёл в самом начале или на пике её карьеры — удар по психике был бы колоссальным.

Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official