Врачи объяснили, когда Хлебникову выпишут из больницы и почему ей потребуются психологи
По мнению медиков, повреждения лица для любой артистки — серьёзный удар для психики.
Врачи оценили состояние 56-летней певицы Марины Хлебниковой, которая сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире. Врач высшей категории Сергей Длин считает, что прогнозы на восстановление и регенерацию тканей у артистки благоприятные, ведь у неё обгорело всего 20% тела, а значит, объём интоксикации гораздо ниже, чем предполагалось изначально, пишет kp.ru.
Одним из главных минусов врач назвал повреждение лица, которое является одной из важных составляющих образа любой артистки. Поэтому певица, скорее всего, обратится к пластическим хирургам, чтобы уменьшить или удалить рубцы. Сергей Длин считает, что Хлебникову выпишут уже через месяц, но после ей потребуется три – пять месяцев на восстановление.
О более длительных сроках реабилитации говорит психолог Филипп Литвиненко. Он считает, что певице придётся смириться с изменениями внешности, которые будут, несмотря на все операции. Но специалист полагает, что Хлебникова со всем справится, ведь о силе её характера ходят легенды. К тому же как артистка она уже состоялась. Если бы пожар произошёл в самом начале или на пике её карьеры — удар по психике был бы колоссальным.
"Тут важно, чтобы окружение и любимый человек правильно отнеслись к ситуации", — отметил Литвиненко. Он посоветовал в первые месяцы оградить певицу от журналистов и соцсетей и создать вокруг неё уютный вакуум. Ей нужно время на восстановление и принятие себя, которое при отсутствии раздражителей и поддержке близких пройдёт менее травматично.
WOW-stars
"Женщины в России очень добрые": Самый высокий человек в мире турок Султан Кёсен приехал в Москву за русской невестой
сегодня в 05:32
"Кусает локти, глядя на самую влиятельную девушку страны": Бузова прилюдно высмеяла бывшего мужа Тарасова на вручении премии FashionTV
сегодня в 01:25
42-летняя Виктория Боня собралась замуж за иностранца, успокоив российских женщин
вчера в 21:40
Комментариев: 0