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"Женщины в России очень добрые": Самый высокий человек в мире турок Султан Кёсен приехал в Москву за русской невестой

Мужчина хочет увезти новую избранницу в Турцию и рассчитывает, что она родит ему двоих детей — мальчика и девочку.

21 декабря, 05:32
<p>Султан Кёсен © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CXb0whKqPKP/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sultankosen47</a></p>

Султан Кёсен © Instagram / sultankosen47

Самый высокий человек в мире турок Султан Кёсен приехал в Москву в поисках русской невесты. О своих планах рекордсмен книги Гиннесса рассказал в эфире "Пусть говорят".

Не так давно 39-летний мужчина развёлся с супругой и решил найти новую любовь в России. Он признался, что много слышал о красоте и широте души русских девушек, а также об их порядочности и хозяйственности. Султан занимается фермерством и считает, что ему бы очень помогла надёжная рука женщины.

"Женщины в России очень добрые. Они очень красивые, вежливые и изящные...Она должна быть светлой. Слышал, что русские любят горячих мужчин, но они должны быть вежливыми. Я могу обеспечить себя и не нуждаюсь в деньгах", рассказал Кёсен.

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При этом у гиганта (его рост — 251 см) есть требования — он ищет девушку с ростом как минимум два метра. Бывшая жена турка не очень высокая — всего 175 см. Кёсен рассказал, что хочет увезти новую избранницу в Турцию и рассчитывает, что она родит ему двоих детей — мальчика и девочку.

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Султан Кёсен фигурирует в Книге рекордов Гиннесса не только как самый высокий человек. Также ему принадлежит рекорд по размеру ладони — 27,5 см. Размах рук турка составляет три метра. Он носит ботинки 62-го размера и часто не может влезть в средний автомобиль.

Ранее Лайф рассказывал, что экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров нашёл невесту в шоу "Давай поженимся!". Поддержать его на программу пришли первая жена и сын. Алла призналась, что не злится на бывшего возлюбленного, который ей изменял.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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