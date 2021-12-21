Самый высокий человек в мире турок Султан Кёсен приехал в Москву в поисках русской невесты. О своих планах рекордсмен книги Гиннесса рассказал в эфире "Пусть говорят".

Не так давно 39-летний мужчина развёлся с супругой и решил найти новую любовь в России. Он признался, что много слышал о красоте и широте души русских девушек, а также об их порядочности и хозяйственности. Султан занимается фермерством и считает, что ему бы очень помогла надёжная рука женщины.

"Женщины в России очень добрые. Они очень красивые, вежливые и изящные...Она должна быть светлой. Слышал, что русские любят горячих мужчин, но они должны быть вежливыми. Я могу обеспечить себя и не нуждаюсь в деньгах", — рассказал Кёсен.

При этом у гиганта (его рост — 251 см) есть требования — он ищет девушку с ростом как минимум два метра. Бывшая жена турка не очень высокая — всего 175 см. Кёсен рассказал, что хочет увезти новую избранницу в Турцию и рассчитывает, что она родит ему двоих детей — мальчика и девочку.

Султан Кёсен фигурирует в Книге рекордов Гиннесса не только как самый высокий человек. Также ему принадлежит рекорд по размеру ладони — 27,5 см. Размах рук турка составляет три метра. Он носит ботинки 62-го размера и часто не может влезть в средний автомобиль.