Тутберидзе — об итогах ЧР по фигурному катанию: Просто рады, что девочки отобрались на ОИ
В Пекин уже точно отправятся Камила Валиева и Александра Трусова. Третья участница от России станет известна позднее.
Этери Тутберидзе © ТАСС / Валерий Шарифулин
Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала итоги чемпионата России по фигурному катанию. Она отметила, что рада тому, что её подопечные Камила Валиева и Александра Трусова смогли завоевать путёвки на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Напомним, 15-летняя Камила Валиева уверенно выиграла золотую медаль на чемпионате России. В короткой и произвольной программах, а также в сумме (283,48 балла) она получила от судей оценки выше мирового рекорда. Серебряную медаль завоевала бронзовая призёрка ЧМ-2021 Александра Трусова (248,65), а бронзу — действующая чемпионка мира Анна Щербакова, ещё одна подопечная Тутберидзе (239,56). Победительница ЧМ-2015 Елизавета Туктамышева заняла седьмое место (224,40).
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"Мы просто рады, что девочки отобрались на Олимпиаду. Надеемся, что они ещё поработают и смогут бороться. А сейчас надо отдыхать. Всех с Новым годом!" — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Валиева и Трусова по итогам национального первенства завоевали право на выступление на Олимпийских играх в Пекине, обладательницу третьей путёвки от России определит тренерский совет. За день до старта чемпионата президент Федерации фигурного катания на коньках РФ Александр Горшков уточнил, что окончательный состав сборной будет сформирован после чемпионата Европы, который состоится 10–16 января в Таллине. Решение о том, кто поедет на континентальное первенство, должны принять уже 26 декабря. Олимпийские игры в Поднебесной пройдут с 4 по 20 февраля.
Напомним, в танцах на льду чемпионами России второй раз подряд стали Александра Степанова и Иван Букин. У мужчин впервые золото выиграл Марк Кондратюк. В соревнованиях спортивных пар не было равных действующим чемпионам мира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.
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