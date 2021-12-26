Тутберидзе — об итогах ЧР по фигурному катанию: Просто рады, что девочки отобрались на ОИ

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала итоги чемпионата России по фигурному катанию. Она отметила, что рада тому, что её подопечные Камила Валиева и Александра Трусова смогли завоевать путёвки на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Напомним, 15-летняя Камила Валиева уверенно выиграла золотую медаль на чемпионате России. В короткой и произвольной программах, а также в сумме (283,48 балла) она получила от судей оценки выше мирового рекорда. Серебряную медаль завоевала бронзовая призёрка ЧМ-2021 Александра Трусова (248,65), а бронзу — действующая чемпионка мира Анна Щербакова, ещё одна подопечная Тутберидзе (239,56). Победительница ЧМ-2015 Елизавета Туктамышева заняла седьмое место (224,40).

"Мы просто рады, что девочки отобрались на Олимпиаду. Надеемся, что они ещё поработают и смогут бороться. А сейчас надо отдыхать. Всех с Новым годом!" — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.