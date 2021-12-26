Все сильнейшие: Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы
Континентальное первенство пройдёт с 10 по 16 января в Таллине.
Фото © ФФККР
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своём сайте объявила состав национальной команды для участия в чемпионате Европы в Таллине.
Список сформировали по итогам прошедшего в Санкт-Петербурге чемпионата России. Сегодня он был утверждён исполкомом ФФККР.
Состав сборной России
- Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.
- Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко.
- Спортивные пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.
- Танцы на льду: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Диана Дэвис / Глеб Смолкин.
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Ранее Лайф сообщал, что в танцах на льду чемпионами России второй раз подряд стали Александра Степанова и Иван Букин. У мужчин впервые золото выиграл Марк Кондратюк, а в соревнованиях спортивных пар не было равных действующим чемпионам мира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. В женском одиночном турнире лучший результат с оценками выше мирового рекорда показала 15-летняя Камила Валиева.
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