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"Глупости": Агент опроверг слухи о переходе футболиста сборной России Захаряна в "Реал"

В этом году 18-летний полузащитник был признан лучшим молодым футболистом РПЛ.

26 декабря, 08:40
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сербский агент Срджан Еремич опроверг слухи о переговорах по трансферу полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна в мадридский "Реал". Об этом сообщает Metaratings.

Накануне СМИ сообщали, что "Реал" ведёт работу над покупкой Захаряна. При этом с испанской стороны в сделке якобы участвует и Еремич.

"Информация не соответствует действительности. Это глупости. Я был в Москве в ноябре, но никаких переговоров с Бувачем (спортивным директором "Динамо". — Прим. Лайфа) не вёл", — заявил агент.

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В начале декабря Захарян стал обладателем приза "Первая пятёрка", который ежегодно вручается лучшему молодому футболисту РПЛ. В 2021 году 18-летний хавбек дебютировал в сборной России, проведя за неё четыре матча.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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