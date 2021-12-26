"Глупости": Агент опроверг слухи о переходе футболиста сборной России Захаряна в "Реал"
В этом году 18-летний полузащитник был признан лучшим молодым футболистом РПЛ.
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Сербский агент Срджан Еремич опроверг слухи о переговорах по трансферу полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна в мадридский "Реал". Об этом сообщает Metaratings.
Накануне СМИ сообщали, что "Реал" ведёт работу над покупкой Захаряна. При этом с испанской стороны в сделке якобы участвует и Еремич.
"Информация не соответствует действительности. Это глупости. Я был в Москве в ноябре, но никаких переговоров с Бувачем (спортивным директором "Динамо". — Прим. Лайфа) не вёл", — заявил агент.
В начале декабря Захарян стал обладателем приза "Первая пятёрка", который ежегодно вручается лучшему молодому футболисту РПЛ. В 2021 году 18-летний хавбек дебютировал в сборной России, проведя за неё четыре матча.
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