Сербский агент Срджан Еремич опроверг слухи о переговорах по трансферу полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна в мадридский "Реал". Об этом сообщает Metaratings.

Накануне СМИ сообщали, что "Реал" ведёт работу над покупкой Захаряна. При этом с испанской стороны в сделке якобы участвует и Еремич.

"Информация не соответствует действительности. Это глупости. Я был в Москве в ноябре, но никаких переговоров с Бувачем (спортивным директором "Динамо". — Прим. Лайфа) не вёл", — заявил агент.