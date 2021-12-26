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"Не хватает месяца и четырёх дней": Фигуристку Муравьёву по ошибке включили в число запасных на чемпионате Европы

На первенстве России в Санкт-Петербурге 15-летняя ученица Евгения Плющенко заняла шестое место.

26 декабря, 09:46

Фигуристка Софья Муравьёва во время выступления. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Фигуристка Софья Муравьёва по ошибке была включена в состав запасных сборной России на чемпионате Европы. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"К сожалению, включение Софьи Муравьёвой в список участников чемпионата Европы — это ошибка. Каталась девочка хорошо, но ей не хватает месяца и четырёх дней, чтобы участвовать во взрослых соревнованиях. По правилам ISU нужно, чтобы человек родился не позже чем 1 июля 2006 года. Кто будет вместо неё? Вместо неё не будет никого", — цитирует генерального директора Александра Когана Sport24.

В состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдёт в Таллине с 10 по 16 января, вошли призёры национального первенства в Санкт-Петербурге Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Помимо Муравьёвой, показавшей в городе на Неве шестой результат, в число запасных включили Елизавету Туктамышеву и Майю Хромых.

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Ранее Лайф сообщал, что Муравьёва, тренирующаяся в академии "Ангелы Плющенко", показала в короткой программе чемпионата России второй результат. Однако через два часа с неё сняли один балл за задержку старта. В результате 15-летняя фигуристка переместилась на третью позицию, пропустив вперёд Щербакову.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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