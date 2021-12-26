"По нашим критериям": Непопадание выигравшего бронзу ЧР фигуриста в состав сборной стало тренерским решением
Вместо него на чемпионат Европы поедет Евгений Семененко, занявший четвёртое место на национальном первенстве.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков объяснил непопадание бронзового призёра национального первенства Андрея Мозалёва в состав сборной на чемпионат Европы 2022 года тренерским решением. Об этом сообщает "Чемпионат".
У мужчин Россию на континентальном первенстве, которое пройдёт с 10 по 16 января в Таллине, будут представлять Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко. Мозалёв, а также Пётр Гуменник и Александр Самарин попали в список запасных.
"По Мозалёву всё просто. По нашим критериям — первые два места чемпионата России получают путёвку, а третий кандидат определяется тренерским советом. Мы обсудили и решили включить в состав Семененко. Мозалёв — запасной", — заявил Горшков.
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Ранее Лайф сообщал, что золото по итогам первенства в Санкт-Петербурге завоевал 18-летний Марк Кондратюк, в сумме получивший от судей 284,37 балла. Ему удалось на 67 сотых балла опередить трёхкратного чемпиона России Михаила Коляду (283,70). Бронзовым призёром стал Андрей Мозалёв (278,28). Андрей Семененко стал четвёртым (274,28).
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