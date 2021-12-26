Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков объяснил непопадание бронзового призёра национального первенства Андрея Мозалёва в состав сборной на чемпионат Европы 2022 года тренерским решением. Об этом сообщает "Чемпионат".





У мужчин Россию на континентальном первенстве, которое пройдёт с 10 по 16 января в Таллине, будут представлять Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко. Мозалёв, а также Пётр Гуменник и Александр Самарин попали в список запасных.

"По Мозалёву всё просто. По нашим критериям — первые два места чемпионата России получают путёвку, а третий кандидат определяется тренерским советом. Мы обсудили и решили включить в состав Семененко. Мозалёв — запасной", — заявил Горшков.