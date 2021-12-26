Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о том, что главный тренер команды Сергей Семак не хочет продления контракта нападающего Артёма Дзюбы. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Ещё раз повторяю, мы никакие слухи такого рода не комментируем. Никакой другой характеристики этому заявлению я дать не могу", — сказал Медведев.