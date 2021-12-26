"Такое не комментируем": В "Зените" назвали слухами нежелание Семака продлевать контракт с Дзюбой
Накануне СМИ сообщили, что форвард может в ближайшее время перейти в казанский "Зенит".
Фото © ФК "Зенит"
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о том, что главный тренер команды Сергей Семак не хочет продления контракта нападающего Артёма Дзюбы. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Ещё раз повторяю, мы никакие слухи такого рода не комментируем. Никакой другой характеристики этому заявлению я дать не могу", — сказал Медведев.
Накануне СМИ сообщили, что казанский "Рубин" ведёт с "Зенитом" переговоры о переходе Дзюбы. Позднее Александр Медведев эту информацию опроверг.
В нынешнем сезоне Дзюба провёл 17 матчей в РПЛ, забил десять мячей и сделал пять результативных передач. В списке лучших бомбардиров он уступает только нападающему "Уфы" Гамиду Агаларову, у которого 13 голов.
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