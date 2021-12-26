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Ханю первым в истории исполнил на соревнованиях аксель в четыре с половиной оборота

27-летний фигурист стал шестикратным чемпионом Японии.

26 декабря, 12:59

Юдзуру Ханю (Япония) во время выступления в произвольной программе мужского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, 2021 год. Фото © ТАСС / EPA / Jessica Gow

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю первым в истории прыгнул на соревнованиях аксель в четыре с половиной оборота. Элемент был исполнен в произвольной программе на чемпионате Японии.

Аксель был единственным четверным прыжком, который ранее ни разу в истории фигурного катания не исполнился на официальных турнирах.

Первенство завершилось победой Ханю, ставшего шестикратным чемпионом Японии. В сумме он получил от судей 322,36 балла. Серебро завоевал Сёма Уно (295,82), третьим стал Юма Кагияма (292,41).

Двукратный олимпийский чемпион Ханю пропустит Гран-при России по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион Ханю пропустит Гран-при России по фигурному катанию

Для Ханю чемпионат Японии стал первым турниром в нынешнем сезоне. Серию Гран-при 27-летний фигурист пропустил из-за травмы голеностопа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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