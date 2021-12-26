Ханю первым в истории исполнил на соревнованиях аксель в четыре с половиной оборота
27-летний фигурист стал шестикратным чемпионом Японии.
Юдзуру Ханю (Япония) во время выступления в произвольной программе мужского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, 2021 год. Фото © ТАСС / EPA / Jessica Gow
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю первым в истории прыгнул на соревнованиях аксель в четыре с половиной оборота. Элемент был исполнен в произвольной программе на чемпионате Японии.
Аксель был единственным четверным прыжком, который ранее ни разу в истории фигурного катания не исполнился на официальных турнирах.
QUAD AXEL ATTEMPT#全日本フィギュア #羽生結弦 #YuzuruHanyu pic.twitter.com/xUnvppG9mB— s4anika (@sanika1020_) December 26, 2021
Первенство завершилось победой Ханю, ставшего шестикратным чемпионом Японии. В сумме он получил от судей 322,36 балла. Серебро завоевал Сёма Уно (295,82), третьим стал Юма Кагияма (292,41).
Для Ханю чемпионат Японии стал первым турниром в нынешнем сезоне. Серию Гран-при 27-летний фигурист пропустил из-за травмы голеностопа.
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