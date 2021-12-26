Прервать полосу неудач: Россия отправилась в Канаду за золотом молодёжного чемпионата мира по хоккею Наша молодёжка не побеждала на мировых форумах уже более десяти лет. Пришло время прервать эту неприятную тенденцию и порадовать болельщиков. 26 декабря, 13:54 Фото © ФХР

В ночь на понедельник по московскому времени в Канаде стартует чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. Соревнования пройдут в двух городах — Эдмонтоне и Ред-Дире. Первоначально первенство должно было состояться в шведском Гётеборге, однако из-за пандемии коронавируса проведение турнира в Скандинавии перенесли на 2024 год.

Всего старт в чемпионате примут десять команд. Наша сборная на предварительном этапе выступит в группе B вместе с дружинами из США, Швеции, Словакии и Швейцарии. Для выхода в плей-офф необходимо занять место не ниже четвёртого.

Расписание матчей нашей сборной в группе: Россия — Швеция, 27 декабря 0:30 (здесь и далее время московское)

Россия — Швейцария, 28 декабря 0:30

Словакия — Россия, 30 декабря 0:30

США — Россия, 1 января 5:30.

Все игры сборной России на молодёжном чемпионате покажет Первый канал. Остальные встречи будут доступны на каналах субхолдинга "Матч". Финальный матч запланирован на раннее утро 6 января мск (4:00). Очень надеемся, что в нём примут участие наши ребята.

11 лет без побед

В последний раз сборная России выигрывала молодёжный чемпионат мира в далёком 2011 году. Такого длинного перерыва между победами в первенстве в истории отечественного хоккея ещё не было. Мало того, на четырёх последних турнирах наша команда дважды и вовсе оставалась без медалей. В частности, это произошло в 2021 году, когда подопечные Игоря Ларионова в матче за третье место уступили финнам (1:4).

Перед чемпионатом мира в составе нашей молодёжки произошёл ряд тренерских перестановок. В середине октября Ларионова во главе сборной сменил известный в прошлом вратарь Олег Браташ. Правда, буквально через месяц наставник команды вновь сменился. Место Браташа занял олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов. На тренерской скамейке ему в качестве консультанта будет помогать сам Олег Знарок, который в 2018 году в Пхёнчхане выиграл олимпийское золото с главной командой страны.

Ставка на игроков СКА

Зубов вызвал в сборную 25 хоккеистов. Среди них — десять игроков из системы петербургского СКА. При этом обращает на себя внимание, что впервые за 15 лет в команде на чемпионате мира не будет ни одного представителя североамериканских лиг. Также не был включён в состав невероятно талантливый форвард омского "Авангарда" Иван Мирошниченко.

— Сделать выбор было непросто, до последнего момента у нас по нескольким позициям были серьёзные дебаты. <...> Что касается Ивана Мирошниченко, то он в настоящий момент находится не в оптимальных физических кондициях. А это, пожалуй, его главный козырь, — объяснил своё решение Зубов.

Тренерский штаб молодежной сборной определился с составом команды на грядущий чемпионат мира. На МЧМ в Канаду отправятся 25 игроков, список ниже.



📍Стартуем на турнире матчем против Швеции — 27 декабря в 00:30 по мск #россиявмоемсердце pic.twitter.com/nVMQZP1af4 — Хоккей России (@russiahockey) December 14, 2021

Ждём подвигов от Мичкова

Нет сомнений, что главной звездой нашей команды будет нападающий СКА Матвей Мичков. Уже несколько лет ему прочат славу одного из лучших игроков в истории нашего хоккея. В 2020 году форвард стал самым результативным спортсменом в истории юношеских Олимпийских игр, набрав в четырёх матчах в Лозанне 14 очков (девять шайб и пять результативных передач). По итогам соревнований в Швейцарии Матвей завоевал золото в составе сборной России.

Прошлой весной Мичков победил в споре лучших снайперов и бомбардиров на юниорском чемпионате мира в США, набрав в семи играх 16 очков (12 голов и четыре передачи). Попутно он побил рекорд Александра Овечкина, в возрасте 16 лет 4 месяцев и 20 дней став самым молодым российским автором покера на юниорском первенстве.

Дальше — больше. В середине ноября Мичков стал самым молодым дебютантом в истории взрослой сборной России по хоккею. Он принял участие в матче Кубка Карьяла против Финляндии (0:3). Форвард вышел на площадку в возрасте 16 лет 11 месяцев и двух дней. Кому ранее принадлежал рекорд? Правильно — Овечкину!

Но и это ещё не всё. Буквально через пару дней Матвей стал самым молодым автором гола за сборную в истории отечественного хоккея. Вы будете смеяться, но и в этом случае не устоял давний рекорд Овечкина. Во втором периоде матча против Швеции на том же Кубке Карьяла (2:4) Мичков поднял шайбу на крюк у лицевого борта и резким движением занёс её в ворота.

МИЧКОООООООВ!!!!

Легко и непринужденно Матвей засовывает «лакросс» и сравнивает счет в самом начале второго периода! И да, это его первая шайба за национальную сборную, 1:1 pic.twitter.com/rFdJk44dHH — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 13, 2021

Свои лидерские качества в составе молодёжки Мичков проявил в первом и единственном товарищеском матче накануне чемпионата мира — против Канады. Во встрече, которая состоялась в Эдмонтоне, он забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Правда, сборной России рвения Матвея не хватило для победы. Уже в первом периоде "кленовые листья" забросили в наши ворота четыре безответные шайбы. В дальнейшем россиянам удалось сократить отставание до двух голов, но не более того — победа хозяев со счётом 6:4.

Главный соперник — Канада

Будем честны, Канада является главным фаворитом предстоящего первенства. Команда выиграла 18 молодёжных чемпионатов мира из 45 и не собирается останавливаться на достигнутом. В её составе стоит выделить 16-летнего центрфорварда Коннора Бедарда. По масштабу дарования его уже сейчас сравнивают с суперзвёздами НХЛ Сидни Кросби и Коннором Макдэвидом. Вот и в матче против россиян он забросил одну из шайб. Ожидается, что на драфте НХЛ 2023 года Бедард поборется за первый номер с Мичковым.

В качестве главных конкурентов канадцев на турнире букмекеры называют сборные США, России и Швеции. В выходе нашей команды в четвертьфинал никто не сомневается, а вот дальше будет уже очень серьёзная борьба. В другой группе два первых места, скорее всего, займут Канада и Финляндия. Играть с кем-то из них уже на старте плей-офф не хотелось бы. Значит, нам нужно сражаться за лидирующие позиции в своей группе с США и Швецией.

В завершение стоит отметить, что предстартовое поражение от Канады не добавило сборной России положительных эмоций. Зато оно показало, в чём команде предстоит добавить в ходе турнира. В первую очередь речь идёт о том, что нужно включаться на полную мощность уже с первых минут. Времени на раскачку на чемпионате мира нам никто не даст.

Авторы Роман Фейгин