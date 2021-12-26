СМИ: К борьбе за Алексея Миранчука присоединились ещё два клуба
Российский полузащитник провёл за "Аталанту" 43 матча, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.
Футболист Алексей Миранчук. Фото © ТАСС / ZUMA / Jonathan Moscrop
Российским полузащитником "Аталанты" Алексеем Миранчуком интересуются четыре клуба из разных стран. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Альфредо Педулла.
По его информации, к итальянским клубам "Дженоа" и "Вероне" в борьбе за Миранчука присоединились ещё две команды из-за пределов Италии. Их названия не уточняются.
Миранчук перешёл в "Аталанту" в августе 2020 года из московского "Локомотива". Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро. Контракт россиянина с "Аталантой" рассчитан до 30 июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.
Всего Миранчук провёл за "Аталанту" 43 матча, забив восемь голов и сделав три результативные передачи. В нынешнем сезоне он лишь четыре раза выходил на поле в стартовом составе.
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