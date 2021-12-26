СМИ: К борьбе за Алексея Миранчука присоединились ещё два клуба

Российским полузащитником "Аталанты" Алексеем Миранчуком интересуются четыре клуба из разных стран. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Альфредо Педулла.

По его информации, к итальянским клубам "Дженоа" и "Вероне" в борьбе за Миранчука присоединились ещё две команды из-за пределов Италии. Их названия не уточняются.

Миранчук перешёл в "Аталанту" в августе 2020 года из московского "Локомотива". Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро. Контракт россиянина с "Аталантой" рассчитан до 30 июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.