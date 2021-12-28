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Большунов не попал в полуфинал спринта на первом этапе "Тур де ски"

В своём забеге он был лишь четвёртым и не смог пройти в следующий раунд в качестве лаки-лузера.

28 декабря, 13:58
<p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20190303_FIS_NWSC_Seefeld_Men_CC_50km_Mass_Start_Alexander_Bolshunov_850_7212.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Российский лыжник Александр Большунов не сумел пробиться в полуфинал спринта на первом этапе многодневки "Тур де ски" в швейцарском Ленцерхайде.

В своём забеге он стал лишь четвёртым и не смог пройти дальше в качестве лаки-лузера. В полуфиналах нашу страну представят Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

"Соревноваться веселее всего": Клебо надеется, что Большунов будет в хорошей форме на "Тур де Ски" и Олимпиаде в Пекине

"Соревноваться веселее всего": Клебо надеется, что Большунов будет в хорошей форме на "Тур де Ски" и Олимпиаде в Пекине

Добавим, что многодневка "Тур де ски" пройдёт с 28 декабря по 4 января. Действующим её победителем у мужчин является именно Александр Большунов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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