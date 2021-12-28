Большунов не попал в полуфинал спринта на первом этапе "Тур де ски"

Российский лыжник Александр Большунов не сумел пробиться в полуфинал спринта на первом этапе многодневки "Тур де ски" в швейцарском Ленцерхайде.

В своём забеге он стал лишь четвёртым и не смог пройти дальше в качестве лаки-лузера. В полуфиналах нашу страну представят Александр Терентьев и Глеб Ретивых.