Большунов не попал в полуфинал спринта на первом этапе "Тур де ски"
В своём забеге он был лишь четвёртым и не смог пройти в следующий раунд в качестве лаки-лузера.
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Российский лыжник Александр Большунов не сумел пробиться в полуфинал спринта на первом этапе многодневки "Тур де ски" в швейцарском Ленцерхайде.
В своём забеге он стал лишь четвёртым и не смог пройти дальше в качестве лаки-лузера. В полуфиналах нашу страну представят Александр Терентьев и Глеб Ретивых.
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Добавим, что многодневка "Тур де ски" пройдёт с 28 декабря по 4 января. Действующим её победителем у мужчин является именно Александр Большунов.
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