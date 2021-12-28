"Соревноваться веселее всего": Клебо надеется, что Большунов будет в хорошей форме на "Тур де Ски" и Олимпиаде в Пекине
Престижная многодневка, которая продолжится в праздники, стартует в Швейцарии уже сегодня.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выразил надежду, что его главный соперник — россиянин Александр Большунов — будет в хорошей форме на ближайшем "Тур де Ски" и Олимпиаде в Пекине. Об этом он заявил TV2.
"Возможно, Большунов ещё не проявил себя с лучшей стороны. И не был таким сильным, каким мы видели его раньше. О чем говорят его травмы? Понятия не имею, слишком мало знаю об этом. <...> Я не надеюсь, что он будет травмирован или болен. Я хочу, чтобы он был в лучшей форме — как на "Тур де Ски", так и на Олимпийских играх. Вот тогда соревноваться веселее всего. Я с нетерпением жду новой встречи с господином Большуновым", — заявил Клебо.
На последних двух этапах Кубка мира Большунов столкнулся с небольшими проблемами со здоровьем и не смог показать максимально хорошие результаты. Добавим, что многодневка "Тур де Ски" пройдёт с 28 декабря по 4 января. Действующим её победителем у мужчин является именно Александр Большунов.
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