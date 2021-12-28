"Возможно, Большунов ещё не проявил себя с лучшей стороны. И не был таким сильным, каким мы видели его раньше. О чем говорят его травмы? Понятия не имею, слишком мало знаю об этом. <...> Я не надеюсь, что он будет травмирован или болен. Я хочу, чтобы он был в лучшей форме — как на "Тур де Ски", так и на Олимпийских играх. Вот тогда соревноваться веселее всего. Я с нетерпением жду новой встречи с господином Большуновым", — заявил Клебо.