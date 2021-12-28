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"Соревноваться веселее всего": Клебо надеется, что Большунов будет в хорошей форме на "Тур де Ски" и Олимпиаде в Пекине

Престижная многодневка, которая продолжится в праздники, стартует в Швейцарии уже сегодня.

28 декабря, 07:34
<p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2018-01-13_FIS-Skiweltcup_Dresden_2018_(Siegerehrung_M%C3%A4nner)_by_Sandro_Halank%E2%80%93041.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a>, <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20190301_FIS_NWSC_Seefeld_Medal_Ceremony_850_6060_Alexander_Bolshunov.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia, Wikipedia

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выразил надежду, что его главный соперник — россиянин Александр Большунов — будет в хорошей форме на ближайшем "Тур де Ски" и Олимпиаде в Пекине. Об этом он заявил TV2.

"Возможно, Большунов ещё не проявил себя с лучшей стороны. И не был таким сильным, каким мы видели его раньше. О чем говорят его травмы? Понятия не имею, слишком мало знаю об этом. <...> Я не надеюсь, что он будет травмирован или болен. Я хочу, чтобы он был в лучшей форме — как на "Тур де Ски", так и на Олимпийских играх. Вот тогда соревноваться веселее всего. Я с нетерпением жду новой встречи с господином Большуновым", — заявил Клебо.

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На последних двух этапах Кубка мира Большунов столкнулся с небольшими проблемами со здоровьем и не смог показать максимально хорошие результаты. Добавим, что многодневка "Тур де Ски" пройдёт с 28 декабря по 4 января. Действующим её победителем у мужчин является именно Александр Большунов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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