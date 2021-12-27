НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лыжница Степанова пропустит "Тур де Ски" из-за отравления

Вместо неё на турнир отправится Христина Мацокина, которая также выступает на Кубке мира.

27 декабря, 12:10
<p>Фото © instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CXEUda3IDP8/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stepanova_nika01</a></p>

Фото © instagram / stepanova_nika01

Российская лыжница Вероника Степанова пропустит многодневку "Тур де Ски" из-за пищевого отравления. Об этом "Матч ТВ" рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"Вероника почувствовала себя плохо, чем-то отравилась, но ничего страшного. Вместо неё выступит Христина Мацокина", — заявила Вяльбе.

Назван состав сборной России по лыжным гонкам на "Тур де ски"

Назван состав сборной России по лыжным гонкам на "Тур де ски"

Многодневка "Тур де Ски" пройдёт с 28 декабря по 4 января. Действующим её победителем у мужчин является россиянин Александр Большунов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1