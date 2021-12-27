Лыжница Степанова пропустит "Тур де Ски" из-за отравления
Вместо неё на турнир отправится Христина Мацокина, которая также выступает на Кубке мира.
Фото © instagram / stepanova_nika01
Российская лыжница Вероника Степанова пропустит многодневку "Тур де Ски" из-за пищевого отравления. Об этом "Матч ТВ" рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
"Вероника почувствовала себя плохо, чем-то отравилась, но ничего страшного. Вместо неё выступит Христина Мацокина", — заявила Вяльбе.
Многодневка "Тур де Ски" пройдёт с 28 декабря по 4 января. Действующим её победителем у мужчин является россиянин Александр Большунов.
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