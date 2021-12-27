Вертолёт Ми-2 потерпел крушение в Удмуртии

В Удмуртии совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2. По данным "Рен-ТВ", инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Чайковский, в 80 километрах от Ижевска.

ТАСС уточняет, что воздушное судно потерпело крушение при обследовании нефтепровода. Предварительно, на борту было три человека.

На место выехали сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших пока нет.