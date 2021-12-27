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Вертолёт Ми-2 потерпел крушение в Удмуртии

Предварительно, на борту было три человека. Об их судьбе пока ничего не известно.

27 декабря, 11:44

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

В Удмуртии совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2. По данным "Рен-ТВ", инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Чайковский, в 80 километрах от Ижевска.

ТАСС уточняет, что воздушное судно потерпело крушение при обследовании нефтепровода. Предварительно, на борту было три человека.

На место выехали сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших пока нет.

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А ранее на территории Хакасии разбился частный вертолёт Robinson R-66. В распоряжении Лайфа оказались фото с места крушения. На борту был только пилот — 46-летний А. Дьяченко, он погиб.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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