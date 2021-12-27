Задержанный с арбалетом у Виндзорского замка планировал убить Елизавету II

Злоумышленник, который ворвался на территорию Виндзорского замка в Рождество с арбалетом, планировал убить королеву Великобритании Елизавету II. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на видеоролик, появившийся в соцсетях накануне вечером.

"Мне очень жаль. Я сожалею о том, что я сделал и что буду делать. Я попытаюсь убить Елизавету", — говорит на кадрах подозреваемый, лицо которого спрятано за маской.

По признанию злоумышленника, который утверждает, что он сикх, так он хотел отомстить Елизавете II за тех, кто погиб в резне в парке Джаллианвала Багх в 1919 году. Напомним, тогда британские военные обстреляли из винтовок толпу безоружных индийских мирных жителей, убив по меньшей мере 379 человек и ранив более тысячи.

Стоит отметить, в Скотленд-Ярде подтвердили, что уже изучают кадры с признанием 19-летнего злоумышленника. В окружении Елизаветы II не исключают, что ворвавшийся на территорию замка гость может являться психически нездоровым.

"Он был помещён в специализированное учреждение в соответствии с законом о психическом здоровье и находится под наблюдением врачей", — пояснили в пресс-службе полиции Великобритании.