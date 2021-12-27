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Задержанный с арбалетом у Виндзорского замка планировал убить Елизавету II

Как признался 19-летний злоумышленник, так он хотел отомстить королеве за тех, кто погиб в резне в парке Джаллианвала Багх в 1919 году.

27 декабря, 11:38
<p>Елизавета II. Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/governmentofalberta/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Government of Alberta</a></p>

Елизавета II. Фото © flickr / Government of Alberta

Злоумышленник, который ворвался на территорию Виндзорского замка в Рождество с арбалетом, планировал убить королеву Великобритании Елизавету II. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на видеоролик, появившийся в соцсетях накануне вечером.

"Мне очень жаль. Я сожалею о том, что я сделал и что буду делать. Я попытаюсь убить Елизавету", — говорит на кадрах подозреваемый, лицо которого спрятано за маской.

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По признанию злоумышленника, который утверждает, что он сикх, так он хотел отомстить Елизавете II за тех, кто погиб в резне в парке Джаллианвала Багх в 1919 году. Напомним, тогда британские военные обстреляли из винтовок толпу безоружных индийских мирных жителей, убив по меньшей мере 379 человек и ранив более тысячи.

Стоит отметить, в Скотленд-Ярде подтвердили, что уже изучают кадры с признанием 19-летнего злоумышленника. В окружении Елизаветы II не исключают, что ворвавшийся на территорию замка гость может являться психически нездоровым.

"Он был помещён в специализированное учреждение в соответствии с законом о психическом здоровье и находится под наблюдением врачей", — пояснили в пресс-службе полиции Великобритании.

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Напомним, 25 декабря Лайф сообщал, что полиция задержала 19-летнего вооружённого мужчину, которому удалось проникнуть на территорию Виндзорского замка, где Елизавета II отмечала Рождество в кругу семьи.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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