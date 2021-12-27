Названы гонорары Пугачёвой, Лолиты, Урганта и других звёзд за новогодние корпоративы

Стало известно, сколько стоит выступление российских звёзд на новогодних корпоративах. Певица Алла Пугачёва готова выступить за 100 тысяч евро, а пригласить ведущего Ивана Урганта стоит около 50 тысяч евро, сообщает Ura.ru со ссылкой на Национальную ассоциацию организаторов мероприятий (НАОМ).

"Стоимость выступления Полины Гагариной начинается от 60 000 евро, Niletto — от двух миллионов рублей, Иван Ургант выступит примерно за 50 000 евро, а Алла Пугачёва — за 100 000 евро, Ёлка — за полтора-два миллиона рублей, Лолита Милявская — от полутора миллионов рублей", — рассказали в ассоциации.

При этом эксперты отметили, что гонорары могут отличаться в зависимости от места, где будет проходить мероприятие. Также, по их данным, многие звёзды к Новому году поменяли свой прайс: одни подняли цены, а другие, наоборот, опустили. При этом в НАОМ подчеркнули, что каждый артист стоит столько, сколько хочет в этот момент стоить.

Аналитики также добавили, что спрос на выступления в этом году резко увеличился. Однако, по словам члена НАОМ, основателя событийного агентства Private case Павла Воронцова, ситуация с корпоративами сейчас крайне странная. Он пояснил, что очень много как запросов, так и отбоев, потому что люди опасаются из-за ситуации с коронавирусом.