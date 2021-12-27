Певец Шура победил в шоу "Суперстар", растрогав жюри песней Пугачёвой

Победителем второго сезона шоу "Суперстар! Возвращение" на телеканале НТВ стал знаменитый российский певец Шура (Александр Медведев). Первое место он разделил с не менее известным Виктором Салтыковым. Судя по всему, первое место для Шуры оказалось полной неожиданностью.

"Пока просто так, без слов... Слова будут позже, надо поспать", — сообщил Шура на странице в "Инстаграме", опубликовав снимок с заветным кубком победителя.

Стоит отметить, что в финале Шура поразил членов жюри невероятным исполнением хита Аллы Пугачёвой и Кристины Орбакайте "Опять метель". Во время выступления на глазах у певца даже выступили слёзы. Судьи отметили, что перепеть Примадонну очень сложно, но у него "получилось красиво".

Добавим, что в финал программы помимо Шуры и Салтыкова вышел ещё и Авраам Руссо, который на протяжении всего сезона считался фаворитом. Впрочем, как указано на сайте НТВ, у организаторов шоу заранее было приготовлено два кубка для победителей.

А ранее Лайф писал, что Шура похвастался дружбой с бомжами. По словам артиста, тёплые отношения с бездомными завязались у него в Международный женский день.