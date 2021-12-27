Певец Шура победил в шоу "Суперстар", растрогав жюри песней Пугачёвой
Первое место с музыкантом разделил Виктор Салтыков. Исполнителю Аврааму Руссо, который на протяжении всего сезона считался фаворитом, до их результата не хватило одного балла.
Певец Шура с заветным кубком. Фото © Instagram / shuramedvedev
Победителем второго сезона шоу "Суперстар! Возвращение" на телеканале НТВ стал знаменитый российский певец Шура (Александр Медведев). Первое место он разделил с не менее известным Виктором Салтыковым. Судя по всему, первое место для Шуры оказалось полной неожиданностью.
"Пока просто так, без слов... Слова будут позже, надо поспать", — сообщил Шура на странице в "Инстаграме", опубликовав снимок с заветным кубком победителя.
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Стоит отметить, что в финале Шура поразил членов жюри невероятным исполнением хита Аллы Пугачёвой и Кристины Орбакайте "Опять метель". Во время выступления на глазах у певца даже выступили слёзы. Судьи отметили, что перепеть Примадонну очень сложно, но у него "получилось красиво".
Добавим, что в финал программы помимо Шуры и Салтыкова вышел ещё и Авраам Руссо, который на протяжении всего сезона считался фаворитом. Впрочем, как указано на сайте НТВ, у организаторов шоу заранее было приготовлено два кубка для победителей.
А ранее Лайф писал, что Шура похвастался дружбой с бомжами. По словам артиста, тёплые отношения с бездомными завязались у него в Международный женский день.
Шура — эксцентричный исполнитель, кумир 1990-х, обладатель целого ряда престижных наград, который прославился благодаря хитам "Твори добро", "Отшумели летние дожди", "Ты не верь слезам", а также необычному сценическому образу (яркий макияж и отсутствие верхних передних зубов) и экстравагантному поведению. Биографию звезды читайте на сайте uznayvse.ru.
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