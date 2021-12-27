Российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками радостной новостью — вместе с детьми она наконец переехала в новый "дом мечты". Исполнительница отметила, что теперь каждый из её двоих детей будет счастливым обладателем своей собственной комнаты.

"Мы переехали! В дом мечты! У Миюши здесь своя комната и она будет спать от меня через одну комнату, комнату брата. Так что начнём проворачивать сегодня операцию "уговаривания". Я надеюсь, что всё пройдёт гладко и мы быстро договоримся", — написала 34-летняя звезда на своей странице в "Инстаграме".

Публикацию блондинка сопроводила снимками с четырёхлетней дочерью, на которых лицо девочки вновь было скрыто от посторонних глаз. Подписчики поздравили Гагарину с долгожданным переездом и попросили наконец-то показать внешность наследницы. "Ура! С новосельем!", "А рум-тур будет?", "Пусть новый дом будет местом силы для вас", "Всё сама, молодец", "Может, хватит уже скрывать от нас дочку?" — высказались комментаторы.