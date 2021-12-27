"Всё сама": Полина Гагарина вместе с двумя детьми переехала в новый "дом мечты"
34-летняя блондинка надеется, что младшая дочка Мия теперь научится спать без неё.
Полина Гагарина с дочкой Мией. Фото © Instagram / gagara1987
Российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками радостной новостью — вместе с детьми она наконец переехала в новый "дом мечты". Исполнительница отметила, что теперь каждый из её двоих детей будет счастливым обладателем своей собственной комнаты.
"Мы переехали! В дом мечты! У Миюши здесь своя комната и она будет спать от меня через одну комнату, комнату брата. Так что начнём проворачивать сегодня операцию "уговаривания". Я надеюсь, что всё пройдёт гладко и мы быстро договоримся", — написала 34-летняя звезда на своей странице в "Инстаграме".
Публикацию блондинка сопроводила снимками с четырёхлетней дочерью, на которых лицо девочки вновь было скрыто от посторонних глаз. Подписчики поздравили Гагарину с долгожданным переездом и попросили наконец-то показать внешность наследницы. "Ура! С новосельем!", "А рум-тур будет?", "Пусть новый дом будет местом силы для вас", "Всё сама, молодец", "Может, хватит уже скрывать от нас дочку?" — высказались комментаторы.
Ранее Лайф сообщал, что бывший муж Полины Гагариной раскрыл, как его отношения со звездой дошли до суда. Когда-то влюблённые были не только супругами, но и лучшими друзьями, теперь же потеряли возможность мирно решать вопросы.
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