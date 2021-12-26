Озвучивавший Дамблдора актёр Андрей Ярославцев умер от коронавируса
Голосом мастера дубляжа игр, мультфильмов и кино также разговаривал Оптимус Прайм.
Фото © Facebook / Андрей Ярославцев
На 65-м году жизни скончался легендарный актёр дубляжа Андрей Ярославцев, причиной смерти стал коронавирус. Об этом в своём паблике в соцсети "ВКонтакте" сообщил актёр дубляжа и блогер Дмитрий Череватенко.
"Вроде вот только совсем недавно снимали с Андреем новый выпуск, он делился своей житейской мудростью, а потом раз... и человека нет. Кошмар... Давайте почтим память этого актёра, скажем спасибо всё", — написал его коллега.
За свою карьеру Ярославцев озвучил около 240 фильмов. Его голос можно было услышать в "Горце", "Крепком орешке" в переводе НТВ и во множестве других картин, в том числе его голосом разговаривали Оптимус Прайм и Альбус Дамблдор. Актёр также участвовал в озвучивании многих видеоигр.
Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 45 лет ушёл из жизни бывший шеф-редактор Tatler Эдуард Дорожкин. О причине смерти колумниста многочисленных глянцевых изданий пока не сообщается.
Комментариев: 0