Озвучивавший Дамблдора актёр Андрей Ярославцев умер от коронавируса

На 65-м году жизни скончался легендарный актёр дубляжа Андрей Ярославцев, причиной смерти стал коронавирус. Об этом в своём паблике в соцсети "ВКонтакте" сообщил актёр дубляжа и блогер Дмитрий Череватенко.

"Вроде вот только совсем недавно снимали с Андреем новый выпуск, он делился своей житейской мудростью, а потом раз... и человека нет. Кошмар... Давайте почтим память этого актёра, скажем спасибо всё", — написал его коллега.

За свою карьеру Ярославцев озвучил около 240 фильмов. Его голос можно было услышать в "Горце", "Крепком орешке" в переводе НТВ и во множестве других картин, в том числе его голосом разговаривали Оптимус Прайм и Альбус Дамблдор. Актёр также участвовал в озвучивании многих видеоигр.