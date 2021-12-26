Трое неизвестных с автоматом сожгли автомобиль на парковке в Екатеринбурге

В ночь на воскресенье трое хулиганов пробрались на охраняемую стоянку в Екатеринбурге и подожгли припаркованный автомобиль Hyundai Sonata. По данным kp.ru, у одного из злоумышленников в руках был предмет, похожий на автомат Калашникова.

Инцидент произошёл на стоянке по адресу улица Билимбаевская, 37 около четырёх часов утра. Мужчины подошли к припаркованному авто целенаправленно, а один из хулиганов, заметив в будке охранника камеру видеонаблюдения, направил на неё оружие.

"Они достали бутылку и, видимо, облили автомобиль горючей жидкостью. Начали чиркать спичкой, а она не горит. Около пяти минут они чиркали. После чего один из них заскочил в будку охранника. Начал его избивать, угрожал ножом. Требовал выдать спички или зажигалку. Но охранник сказал, что у него нет, так как он не курит", — сообщил очевидец в беседе с изданием.

Автовладелец узнал о происшествии уже после того, как хулиганы сбежали с места преступления. Уточняется, что машина выгорела частично, её успели потушить. При этом хозяин "сонаты" отказался писать заявление в полицию, объяснив это тем, что пару лет назад у него также подожгли машину, но поймать преступников полиция так и не смогла.