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Минздрав Израиля одобрил использование лекарства от ковида компании Pfizer

Ожидается, что препарат доставят в страну уже в ближайшие дни.

26 декабря, 18:28
<p>Лекарство от ковида Paxlovid от компании Pfizer © ТАСС / www.imago-images.de / Martin Wagner</p>

Лекарство от ковида Paxlovid от компании Pfizer © ТАСС / www.imago-images.de / Martin Wagner

Минздрав Израиля одобрил применение препарата для лечения ковида Paxlovid, разработанного американской компанией Pfizer. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство здравоохранения выдало экстренное разрешение на применение препарата Paxlovid. Министерство здравоохранения и Pfizer подписали соглашение о закупке препарата Paxlovid, и ожидается, что он будет доставлен в Израиль в ближайшие дни", — указано в заявлении министерства.

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Отметим, что 22 декабря американский медицинский регулятор FDA разрешил использовать Paxlovid для экстренного применения при лечении коронавирусной болезни лёгкой и средней степени тяжести. Paxlovid показан пациентам с положительным результатом тестирования на ковид, у которых болезнь с большой вероятностью может перейти в тяжёлую форму, что повлечёт госпитализацию или смерть.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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