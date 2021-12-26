Доктор Мясников спрогнозировал сроки новой волны коронавируса

Переболевшие коронавирусом получат ещё большую защиту после вакцинации, поэтому им нужно поспешить с прививкой. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что организм начинает вырабатывать иммунитет к вирусу только по истечении трёх недель после получения второго компонента. Примерно через столько же становится заметен рост антител после ревакцинации.

"Учитывая, что рост может пойти уже в феврале, особенно медлить не стоит", — объяснил Мясников.

Повторная вакцинация поможет защититься не только от повторного заражения коронавирусом, но и, возможно, от нового штамма "омикрон", считает врач.