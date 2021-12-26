Доктор Мясников спрогнозировал сроки новой волны коронавируса
По его словам, рост количества заболевших может начаться уже в феврале.
Александр Мясников. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Переболевшие коронавирусом получат ещё большую защиту после вакцинации, поэтому им нужно поспешить с прививкой. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что организм начинает вырабатывать иммунитет к вирусу только по истечении трёх недель после получения второго компонента. Примерно через столько же становится заметен рост антител после ревакцинации.
"Учитывая, что рост может пойти уже в феврале, особенно медлить не стоит", — объяснил Мясников.
Повторная вакцинация поможет защититься не только от повторного заражения коронавирусом, но и, возможно, от нового штамма "омикрон", считает врач.
Ранее Лайф рассказал, что доктор Мясников раскрыл причину низкой смертности от "омикрона". По словам врача, совсем скоро новый штамм охватит Россию, поэтому лучше срочно бежать прививаться.
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