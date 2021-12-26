Учёный центра Гамалеи Гущин рассказал о вытеснении дельта-штамма "омикроном"
На данный момент самый заразный штамм коронавируса выявлен уже в 110 странах мира.
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Новый штамм коронавируса "омикрон" начал очень быстро вытеснять "дельту" — это отмечается в странах, где мутация распространяется особенно активно. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин.
"По Дании, Норвегии, Великобритании, США мы видим, что "омикрон" очень быстро начинает вытеснять "дельту", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее Лайф сообщал, что "омикрон" выявили уже в 110 странах мира. Первичные данные указывают на то, что эта мутация распространяется гораздо быстрее "дельты" и может быть менее серьёзной.
Напомним, на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
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