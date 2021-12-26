Учёный центра Гамалеи Гущин рассказал о вытеснении дельта-штамма "омикроном"

Новый штамм коронавируса "омикрон" начал очень быстро вытеснять "дельту" — это отмечается в странах, где мутация распространяется особенно активно. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

"По Дании, Норвегии, Великобритании, США мы видим, что "омикрон" очень быстро начинает вытеснять "дельту", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".