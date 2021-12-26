Врач Водовозов: Гибридный иммунитет повысит защиту от "омикрона" в десятки раз
При этом совершенно неважно, что было раньше — болезнь или прививка, отметил специалист.
"Омикрон" (иллюстрация) © ТАСС / VW Pics via ZUMA Press Wire
Гибридный иммунитет усиливает защиту организма от омикрон-штамма коронавируса в десятки раз. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.
"Если вы переболели прежними штаммами коронавируса, это не даёт практически никакой защиты от "омикрона". Прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем перенесённое заболевание. Но, к сожалению, даже такие показатели защиты от "омикрона" ниже по сравнению с тем, какую защиту давали вакцины от штамма "дельта", — заявил Водовозов.
Медик уточнил, что гибридный иммунитет, то есть комбинация перенесённого заболевания и вакцинации — лучшая защита от "омикрона". При этом неважно, что было раньше — болезнь или прививка.
"Если болезнь будет на фоне вакцинации, то у человека будет лёгкое течение CoViD-19. Хотя вакцины не обеспечивают стопроцентную защиту от инфицирования "омикроном", но они всё-таки дают защиту от тяжёлых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов", — заключил эксперт.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
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