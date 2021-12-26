Врач Водовозов: Гибридный иммунитет повысит защиту от "омикрона" в десятки раз

Гибридный иммунитет усиливает защиту организма от омикрон-штамма коронавируса в десятки раз. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

"Если вы переболели прежними штаммами коронавируса, это не даёт практически никакой защиты от "омикрона". Прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем перенесённое заболевание. Но, к сожалению, даже такие показатели защиты от "омикрона" ниже по сравнению с тем, какую защиту давали вакцины от штамма "дельта", — заявил Водовозов.

Медик уточнил, что гибридный иммунитет, то есть комбинация перенесённого заболевания и вакцинации — лучшая защита от "омикрона". При этом неважно, что было раньше — болезнь или прививка.