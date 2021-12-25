Врач Крючков предупредил о риске "отложенной на время" внезапной смерти от ковида

Пожилые, люди с хроническими заболеваниями и те, кто тяжело перенёс ковид, рискуют спустя несколько месяцев после выздоровления умереть от инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба. О риске "отложенной на время" смерти от коронавируса рассказал иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать. Особенно, если человек не находится на интенсивном лечении. В результате проходит 3-4 месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжёлый инфаркт", — объяснил врач в беседе с Ura.ru.

По его словам, у таких пациентов также может оторваться тромб. Как правило, при "отложенной на время" внезапной смерти из-за ковида речь идёт о сердечно-сосудистых заболеваниях. Кроме того, иммунолог отметил, что такие люди не попадают в статистику смертей из-за коронавируса, и предположил, что если сделать подобное исследование, таких случаев будет немало.