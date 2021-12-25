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Астролог назвала знаки зодиака, которые сыграют свадьбу в 2022 году

Специалист также уточнила, рождённым под какими созвездиями лучше не игнорировать своих вторых половинок.

25 декабря, 17:45
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Наступающий 2022 год станет богатым на сюрпризы для многих знаков зодиака, а одним из самых приятных и волнующих станет соединение любящих сердец. Астролог Наталья Рыкова рассказала, представительницы каких знаков зодиака узаконят свои отношения в новом году.

"С большей вероятностью замуж выйдут Девы, Овны, Близнецы, Тельцы, Весы и Водолеи. Вообще в 2022 году браков будет много", объяснила она в беседе с МК.

Астролог также уточнила, каким знакам зодиака не стоит игнорировать своих вторых половинок. По её словам, Тельцам, Скорпионам, Козерогам, Рыбам и Ракам стоит больше времени уделять своим любимым. Половинкам может не хватать включённости в их проблемы, предупредила она. А вот Раков и Козерогов ждут другие проблемы: рождённых под этими созвездиями, скорее всего, будут ревновать, что добавит масла в огонь.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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