Астролог назвала знаки зодиака, которые сыграют свадьбу в 2022 году
Специалист также уточнила, рождённым под какими созвездиями лучше не игнорировать своих вторых половинок.
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Наступающий 2022 год станет богатым на сюрпризы для многих знаков зодиака, а одним из самых приятных и волнующих станет соединение любящих сердец. Астролог Наталья Рыкова рассказала, представительницы каких знаков зодиака узаконят свои отношения в новом году.
"С большей вероятностью замуж выйдут Девы, Овны, Близнецы, Тельцы, Весы и Водолеи. Вообще в 2022 году браков будет много", — объяснила она в беседе с МК.
Астролог также уточнила, каким знакам зодиака не стоит игнорировать своих вторых половинок. По её словам, Тельцам, Скорпионам, Козерогам, Рыбам и Ракам стоит больше времени уделять своим любимым. Половинкам может не хватать включённости в их проблемы, предупредила она. А вот Раков и Козерогов ждут другие проблемы: рождённых под этими созвездиями, скорее всего, будут ревновать, что добавит масла в огонь.
Ранее астрологи раскрыли, для каких трёх знаков зодиака по китайскому гороскопу 2022 год станет лучшим. Чёрная полоса, которая длилась последнее время, наконец-то закончится.
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