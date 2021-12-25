Авиакомпании по всему миру отменили 5,7 тысячи рейсов на рождественских праздниках
Только в США число полётов сократилось на 1,7 тысячи. Речь идёт как о внутренних, так и о международных направлениях.
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В период рождественских праздников авиакомпании по всему миру отменили около 5,7 тысячи рейсов. Такое решение было принято в связи с увеличением числа заболеваний штаммом коронавируса "омикрон" среди сотрудников, сообщает телеканал CNN.
Только в США число полётов в Рождество и на следующий день после праздника сократилось на 1,7 тысячи. При этом речь идёт как о внутренних рейсах, так и о международных направлениях.
Проблемы авиакомпаний связаны с тем, что миллионы людей отправляются в путешествия, даже несмотря на рост заболеваний. Так, в Управлении транспортной безопасности США сообщили, что 23 декабря в воздушных гаванях страны было зафиксировано более 2,1 миллиона пассажиров.
Ранее Лайф писал, что Россия с 19 декабря ограничит въезд иностранных граждан из Кении. Речь идёт об иностранцах, проживающих в этом африканском государстве, а также тех, кто посетил его в последние две недели.
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