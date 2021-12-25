Девушка вышла замуж за мужчину, который облил её кислотой и чуть не лишил зрения

В Турции 20-летняя девушка простила парня, который облил её кислотой, и вышла за него замуж. По данным Daily Mail, в день нападения два года назад Берфин Озек чуть не лишилась зрения.

В 2019 году пара решила разойтись, после чего 23-летний Казим Озан Селтик сказал возлюбленной, что если он не может заполучить её, то не сможет никто. В итоге он облил отвергнувшую его девушку кислотой. Берфин выжила и заявила на неадеквата в полицию, после чего Селтика арестовали. Тот начал умолять девушку о прощении, и пострадавшая даже решила отозвать заявление, объяснив это тем, что они любят друг друга, и ей неловко от того, что его посадили.

Тем не менее, Селтика приговорили к 13,5 годам лишения свободы, но изменения в законе на фоне коронавирусных нововведений позволили осуждённому покинуть тюрьму раньше, под испытательный срок. На свободе он сделал Озек предложение, и та согласилась.

"Она вышла замуж без нашего ведома. Я боролся за неё много лет, но теперь всё это оказалось напрасным", — сказал отец девушки и подчеркнул, что её семья этот брак категорически не поддерживает.