Сестра вышла замуж за заключённого, который отсидел 32 года в тюрьме за убийство её родного брата

В 1989 году неизвестный убил американца Брайана Макгэри. Главным подозреваемым оказался друг жертвы Джон Тиджен — в кармане трупа обнаружили пистолет, на котором была засохшая кровь Джона. Сам Тиджен не помнил ту роковую ночь вовсе. Алиби у него не было, поэтому судья приговорил предполагаемого убийцу к пожизненному заключению.

Через 32 года у 57-летнего Джона появился шанс на счастье. Сводная сестра его жертвы, Кристал Штраусс, вышла за него замуж спустя пять лет переписок, а суд скоро начнёт пересмотр его дела.

Фото © Instagram / kimlawcrimlaw

Торжество прошло на заднем дворе дома осуждённого, так как за его границы мужчина выходить не имеет права. По факту он всё ещё отбывает наказание, но недавно его отпустили домой из-за новых доказательств, появившихся по его делу. На протяжении всех трёх десятилетий Джон не раз отрицал свою причастность к убийству, и вот через несколько недель снова начнётся повторное судебное разбирательство.

Фото © Instagram / kimlawcrimlaw

Но даже если мужчина действительно убил своего друга, сестра жертвы его уже простила. Когда Джон отбывал наказание в тюрьме, она написала огромное письмо, в котором отпустила ему все грехи.

В ответ я написал: "Я этого не делал!" Я тоже верю в Бога, и я понимаю, как всё выглядит, но я этого не делал. У нас была одна общая черта — мы оба потеряли Брайана. Мы начали разговаривать, и между нами проскочила искра Джон Тиджен

Фото © Instagram / kimlawcrimlaw

Сейчас Кристалл уже доказал свою невиновность для жены, а теперь пытается донести то же самое до репортёров и, главное, до судей.