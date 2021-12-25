"Газпром" назвал враньём обвинения в недостаточных поставках газа в Европу
Российская компания готова поставлять дополнительные объёмы голубого топлива в рамках действующих долгосрочных контрактов.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в недостаточных поставках газа в ЕС являются неприемлемыми и беспочвенными, европейские страны сами создают себе проблемы. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даём мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными, неприемлемыми и не соответствующими действительности. А проще говоря, враньё и ложь", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Куприянов подчеркнул готовность "Газпрома" поставлять дополнительные объёмы голубого топлива в рамках действующих долгосрочных контрактов. Он уточнил, что цена природного газа в рамках этих поставок существенно ниже, чем спотовые цены.
"Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом "Газпром". Лучше посмотреть в зеркало", — добавил Куприянов.
Кроме того, официальный представитель "Газпрома" также подчеркнул, что ряд клиентов российской компании, в частности из Франции и Германии, уже выбрали свои годовые контрактные объёмы 2021 года, поэтому больше не выставляют заявок на поставку топлива. Он напомнил, что российский холдинг бронирует транспортные мощности транзита исходя из имеющихся заявок.
Ранее сообщалось, что глава украинской компании "Нафтогаз " Юрий Витренко признал отсутствие альтернатив российскому газу. Он отметил, что топливо в Незалежную можно поставлять из Германии через Польшу, однако для этого требуются большие инвестиции.
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