"Газпром" назвал враньём обвинения в недостаточных поставках газа в Европу

Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в недостаточных поставках газа в ЕС являются неприемлемыми и беспочвенными, европейские страны сами создают себе проблемы. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даём мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными, неприемлемыми и не соответствующими действительности. А проще говоря, враньё и ложь", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Куприянов подчеркнул готовность "Газпрома" поставлять дополнительные объёмы голубого топлива в рамках действующих долгосрочных контрактов. Он уточнил, что цена природного газа в рамках этих поставок существенно ниже, чем спотовые цены.

"Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом "Газпром". Лучше посмотреть в зеркало", — добавил Куприянов.

Кроме того, официальный представитель "Газпрома" также подчеркнул, что ряд клиентов российской компании, в частности из Франции и Германии, уже выбрали свои годовые контрактные объёмы 2021 года, поэтому больше не выставляют заявок на поставку топлива. Он напомнил, что российский холдинг бронирует транспортные мощности транзита исходя из имеющихся заявок.