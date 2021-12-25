"Газпром" уже шестой день не возобновляет поставки по Ямал – Европе

"Газпром" не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на воскресенье, 26 декабря. Об этом свидетельствуют данные GSA Platform. Из-за отсутствия заявок российская компания отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки уже шестой день подряд.

На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 миллиона кубометров в сутки, однако они остались невостребованными. Следующая возможность для бронирования прокачки на воскресенье будет у "Газпрома" на внутридневных торгах ночью.