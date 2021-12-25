"Газпром" уже шестой день не возобновляет поставки по Ямал – Европе
На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 миллиона кубометров в сутки, однако они остались невостребованными.
Одна из станций белорусского участка газопровода Ямал – Европа © ТАСС / Виктор Толочко
"Газпром" не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на воскресенье, 26 декабря. Об этом свидетельствуют данные GSA Platform. Из-за отсутствия заявок российская компания отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки уже шестой день подряд.
На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 миллиона кубометров в сутки, однако они остались невостребованными. Следующая возможность для бронирования прокачки на воскресенье будет у "Газпрома" на внутридневных торгах ночью.
Напомним, "Газпром" начал снижать объём бронирования транзита газа по трубопроводу Ямал – Европа с прошлой пятницы — было заказано 26,8 млн кубометров против 31,4 млн в предыдущие дни. Затем мощности ещё снизились — до 3,8 млн в понедельник. 21 декабря "Газпром" приостановил транзит через Польшу в Германию по трубопроводу Ямал – Европа, 22 декабря он также не возобновился.
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