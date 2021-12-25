Песков заявил, что Россия первой никогда ни на кого не нападала

Россия никогда не была зачинщиком конфликтов и первой никогда ни на кого не нападала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Последнее время Запад и Киев обеспокоены якобы усилением "агрессивных действий" со стороны РФ у границы Украины. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что страна перемещает войска в пределах собственной территории в соответствии со своими же планами. Министр подчеркнул, что никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может. А представитель МИД РФ Мария Захарова советовала американским СМИ переключить внимание с "агрессии России" на США. По её словам, Соединённые Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Киева, чтобы потом переложить всю ответственность на Москву.