Стало известно, что скрывали от актёра из "Шерлока Холмса" Татосова до самой его смерти

Депутат Госдумы Елена Драпеко, которая дружила с народным артистом РСФСР Владимиром Татосовым почти 50 лет, рассказала о том, что у актёра было онкологическое заболевание, но до последнего он и сам не знал, что в его организме появилась злокачественная опухоль.



По её словам, в семье актёра решили, что волновать пожилого артиста не стоит, и говорили, что у него есть некие проблемы, но, какие именно и насколько они серьёзные, умалчивали.

"После госпитализации Володи у него взяли ПЦР-тест, он оказался положительным. Получается, две тяжёлые болезни наложились друг на друга, и Володя не смог с этим справиться", — рассказала она в интервью kp.ru.