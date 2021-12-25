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Стало известно, что скрывали от актёра из "Шерлока Холмса" Татосова до самой его смерти

Родственники не хотели волновать пожилого артиста, поэтому решили не раскрывать ему всей правды.

25 декабря, 17:56
<p>Владимир Татосов © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3750181/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кинопоиск</a></p>

Владимир Татосов © Кинопоиск

Депутат Госдумы Елена Драпеко, которая дружила с народным артистом РСФСР Владимиром Татосовым почти 50 лет, рассказала о том, что у актёра было онкологическое заболевание, но до последнего он и сам не знал, что в его организме появилась злокачественная опухоль.

По её словам, в семье актёра решили, что волновать пожилого артиста не стоит, и говорили, что у него есть некие проблемы, но, какие именно и насколько они серьёзные, умалчивали.

"После госпитализации Володи у него взяли ПЦР-тест, он оказался положительным. Получается, две тяжёлые болезни наложились друг на друга, и Володя не смог с этим справиться", — рассказала она в интервью kp.ru.

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24 декабря стало известно, что на 96-м году жизни умер актёр из "Шерлока Холмса" Владимир Татосов. Драпеко отметила, что артист был замечательным человеком. Он работал в Большом драматическом театре и много лет трудился на киностудии "Ленфильм".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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