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Кабмин направит 7,6 млрд рублей на инвестпроекты в ДФО

Речь идёт о предоставлении субсидий в виде имущественного взноса РФ в государственную корпорацию ВЭБ.РФ.

25 декабря, 17:47
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

На реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе Минвостокразвития будет выделено 7,6 млрд рублей. Соответствующий документ Правительства России опубликован на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минвостокразвития России в 2021 году бюджетные ассигнования на предоставление субсидии в виде имущественного взноса РФ в государственную корпорацию ВЭБ.РФ на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории ДФО <...> в размере 7,6 млрд рублей из Резервного фонда Правительства РФ", — говорится в документе.

Кабмин выделил 1,4 млрд на поддержку пострадавших от ЧС дальневосточных аграриев

Кабмин выделил 1,4 млрд на поддержку пострадавших от ЧС дальневосточных аграриев

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, чем привлечь новых жителей на Дальний Восток. Глава государства напомнил также о мерах поддержки жителей региона при покупке жилья.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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