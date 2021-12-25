Кабмин направит 7,6 млрд рублей на инвестпроекты в ДФО
Речь идёт о предоставлении субсидий в виде имущественного взноса РФ в государственную корпорацию ВЭБ.РФ.
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На реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе Минвостокразвития будет выделено 7,6 млрд рублей. Соответствующий документ Правительства России опубликован на официальном портале правовой информации.
"Выделить Минвостокразвития России в 2021 году бюджетные ассигнования на предоставление субсидии в виде имущественного взноса РФ в государственную корпорацию ВЭБ.РФ на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории ДФО <...> в размере 7,6 млрд рублей из Резервного фонда Правительства РФ", — говорится в документе.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, чем привлечь новых жителей на Дальний Восток. Глава государства напомнил также о мерах поддержки жителей региона при покупке жилья.
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