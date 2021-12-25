Кабмин направит 7,6 млрд рублей на инвестпроекты в ДФО

На реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе Минвостокразвития будет выделено 7,6 млрд рублей. Соответствующий документ Правительства России опубликован на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минвостокразвития России в 2021 году бюджетные ассигнования на предоставление субсидии в виде имущественного взноса РФ в государственную корпорацию ВЭБ.РФ на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории ДФО <...> в размере 7,6 млрд рублей из Резервного фонда Правительства РФ", — говорится в документе.