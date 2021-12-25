Россия вводит запрет на экспорт лома драгметаллов с 1 февраля
Исключением является катодная сурьма в слитках, а также отходы некоторых электротехнических и электронных изделий.
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Россия с 1 февраля 2022 года и в течение полугода вводит запрет на экспорт лома драгоценных металлов, его могут распространить на всю территорию ЕАЭС. Постановление Правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Установить с 1 февраля 2022 г. по 31 июля 2022 г. включительно временный запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов", — сказано в документе.
В постановлении поясняется, что исключением является катодная сурьма в слитках, а также отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгметаллов. Также Минэкономразвития России было поручено внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении временного запрета на вывоз из таможенной территории ЕАЭС перечисленных товаров.
Ранее Лайф рассказывал, что россияне стали чаще вкладываться в золото. Одна из причин этой тенденции, по словам экспертов, — ожидание дальнейшего роста мировых цен на драгметаллы на фоне растущей инфляции в США и других странах.
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