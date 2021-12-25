Дефицит витамина B1 оказался спусковым фактором для смертельно опасного заболевания

Недостаток витамина B1 в организме человека может вызвать развитие смертельно опасных заболеваний, например бери-бери. Этот недуг поражает внутренние органы и вызывает значительные осложнения, если вовремя не начать терапию, пишет издание Al Jazeera.

Симптомы при дефиците витамина В1 бывают разными. Например, при "влажном" авитаминозе пациенты жалуются на боль в груди, учащённое сердцебиение, усталость и затруднённое дыхание. При этом у детей от двух до шести месяцев признаком болезни является беззвучный плач. А для "сухого" авитаминоза характерны потеря чувствительности конечностей, боли, снижение мышечного тонуса, паралич ног, а также спутанность сознания и рвота.

При этом эксперты считают, что распространение заболевания можно легко предотвратить. Для этого нужно всего лишь незначительно изменить свой рацион питания. Как уточняется, для лечения бери-бери необходимо повысить уровень тиамина в организме. Это можно сделать с помощью таблеток или инъекций. При этом, по словам экспертов, следует время от времени сдавать анализ крови. Кроме того, для профилактики нужно включить в свой пищевой рацион несколько простых продуктов, например мясо, орехи и бобовые.